Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеські поліцейські затримали "бізнесмена", який продавав гранату Ф-1 arrow

Одеські поліцейські затримали "бізнесмена", який продавав гранату Ф-1

16 березня 2023 14:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Тисяча зароблених гривень коштуватиме чоловікові строком у в’язниці
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У Дюківському парку одесит збув небезпечний бойовий припас. За це 30-річному чоловікову загрожує позбавлення волі щонайменше на три роки.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Читайте також:

Поліцейські затримали правопорушника, коли він за тисячу гривень продав гранату із запалом. Оперативники разом зі спеціалістами-вибухотехніками вилучили небезпечний предмет з місця події та скерували його на дослідження.

граната Ф-1

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

Зловмисник раніше вже відбував покарання за злочини майнової спрямованості. Тепер йому повідомили про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті бойового припасу без дозволу, що кваліфікується за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Зараз підозрюваного тримають в ізоляторі тимчасового тримання і очікується судове засідання.

Що відомо про гранату Ф-1 

Це ручна граната дистанційної дії, призначена для ураження живої сили противника в оборонному бою. Кидати гранату можна з різних положень і лише з-за укриття, з бронетранспортера або танку. Оскільки Ф-1 є гранатою оборонної дії, то радіус ураження осколками значно перевищує радіус можливого кидка гранати. У корпусі гранати розміщується вибуховий заряд та запал, також корпус слугує матеріалом для утворення осколків при розриві корпусу вибухом. Корпус гранати виробляється з чавуну, з поздовжніми й поперечними борознами, якими граната зазвичай розривається на осколки.  

Нагадаємо, нещодавно поліцейські задокументували, як уродженець Миколаївщини двічі продав небезпечні предмети, отримавши за них прибуток. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

14:58 У Харківській області суд ухвалив суворий вирок чоловікові, який задушив свою дружину

14:57 Путін заявив, що скоро Заходу доведеться їздити за урожаєм до росії

14:56 У Дніпропетровській області викрито шахраїв "сall-центрів", які ошукували людей з ЄС

Новина з фото

14:40 Відомий шоумен озвучив українською персонажа відеоігор Супер Маріо у новому мультфільмі

14:38 "Реал" ухвалив несподіване рішення щодо кандидатури нового тренера

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:36 Україна запропонувала НАТО створити авіаційну коаліцію, — ВСУ

14:33 Президент Сирії заявив, що визнає "нові кордони" рф з українськими територіями

14:29 У Харкові колишній артдиректор одного з телеканалів виготовляв макети "Z-символіки"

Новина з фото

14:20 СБУ в Одесі затримало корегувальника ракетних ударів по місту

14:17 Окупанти посилили у Мелітополі перевірки після підриву колаборанта

Новина з відео

13:55Собака, яку переїхав водій Mercedes в Одесі, після операції на вулицю вже не повернеться

Новина з відео

13:41 Бужинська запрем'єрила кліп на пісню, яку презентувала на Тижні моди в Парижі: про що вона

Новина з відео

13:19 У Мережі показали момент вибуху в будівлі ФСБ у Ростові

Новина з відео

12:30 Зірка "Кварталу 95" в новій пародії висміяв кадирова, який звітує путіну з папірця

Новина з відео

12:27 Американці оприлюднили відео атаки російського літака на безпілотник над Чорним морем

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:25 В Одеській області немає мережевих обмежень постачання електроенергії

Новина з відео

12:03У Ростові сталася масштабна пожежа в будівлі управління прикордонної служби ФСБ

Новина з відео

11:16 Росіяни суттєво збільшили кількість обстрілів на Луганському фронті, — Гайдай

Новина з відео

11:03 Звуки метро та акустика Софійської площі: автори унікального тревел-шоу записали саунд Києва

Новина з відео

10:20 У Чорному морі зафіксована нетипова активність кораблів рф, — Гуменюк

13:23 Пенсії ексдепутатів ВРУ: які виплати отримували під час війни

21:45 Від троянд до національного символу Китаю: улюблені квіти знаменитостей

Новина з фото

19:45 Від Джекі Чана до Григорія Сковороди: актори "Дизель шоу" розповіли про свої улюблені книжки

Ексклюзив

19:00Партнерство замість шлюбу для ЛГБТ спільноти: що думають одесити про новий законопроєкт

18:45Наступний етап російського протистояння Заходу — дестабілізація: приклад Молдови

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:23Онлайн-розмитнення авто: Мінцифри змусить депутатів ще раз розглянути законопроєкт

Новина з фото

15:01 Атаки з артилерії, порожні вулиці та відсутність комунальних вигод — як живе прифронтовий Часів Яр

14:23Біткоїну прогнозують захмарне майбутнє: скільки коштуватиме

06:23Українцям підвищать ще один тариф: скільки доведеться доплатити

Новина з фото

21:11 Хотіла наздогнати Спірс та Агілеру: як живе поппринцеса нульових Менді Мур

Актуальне по темі

None 16 Березень 14:56

У Харківській області суд ухвалив суворий вирок чоловікові, який задушив свою дружину

None 16 Березень 14:58

Путін заявив, що скоро Заходу доведеться їздити за урожаєм до росії

None 16 Березень 14:56

У Дніпропетровській області викрито шахраїв "сall-центрів", які ошукували людей з ЄС

None 16 Березень 14:40

Відомий шоумен озвучив українською персонажа відеоігор Супер Маріо у новому мультфільмі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB