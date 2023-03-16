Одеські поліцейські затримали "бізнесмена", який продавав гранату Ф-1

Тисяча зароблених гривень коштуватиме чоловікові строком у в’язниці

У Дюківському парку одесит збув небезпечний бойовий припас. За це 30-річному чоловікову загрожує позбавлення волі щонайменше на три роки.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Поліцейські затримали правопорушника, коли він за тисячу гривень продав гранату із запалом. Оперативники разом зі спеціалістами-вибухотехніками вилучили небезпечний предмет з місця події та скерували його на дослідження.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

Зловмисник раніше вже відбував покарання за злочини майнової спрямованості. Тепер йому повідомили про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті бойового припасу без дозволу, що кваліфікується за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Це злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Зараз підозрюваного тримають в ізоляторі тимчасового тримання і очікується судове засідання.

Що відомо про гранату Ф-1

Це ручна граната дистанційної дії, призначена для ураження живої сили противника в оборонному бою. Кидати гранату можна з різних положень і лише з-за укриття, з бронетранспортера або танку. Оскільки Ф-1 є гранатою оборонної дії, то радіус ураження осколками значно перевищує радіус можливого кидка гранати. У корпусі гранати розміщується вибуховий заряд та запал, також корпус слугує матеріалом для утворення осколків при розриві корпусу вибухом. Корпус гранати виробляється з чавуну, з поздовжніми й поперечними борознами, якими граната зазвичай розривається на осколки.

Нагадаємо, нещодавно поліцейські задокументували, як уродженець Миколаївщини двічі продав небезпечні предмети, отримавши за них прибуток. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.