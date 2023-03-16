Одесские полицейские задержали "бизнесмена", продававшего гранату Ф-1
В Дюковском парке одессит сбыл опасный боевой запас. За это 30-летнему мужчине грозит лишение свободы не менее трех лет.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
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Полицейские задержали правонарушителя, когда он за тысячу гривен продал гранату со страстью. Оперативники вместе со специалистами-взрывотехниками изъяли опасный предмет с места происшествия и направили его на исследование.
Какое наказание ждет "бизнесмена"
Злоумышленник ранее уже отбывал наказание за преступления имущественной направленности. Теперь ему сообщили о подозрении в приобретении, хранении, ношении и сбыте боевого припаса без разрешения, квалифицирующегося по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Это преступление карается лишением свободы сроком от трех до семи лет. Сейчас подозреваемого содержат в изоляторе временного содержания и ожидается судебное заседание.
Что известно о гранате Ф-1
Это ручная граната дистанционного действия, предназначенная для поражения живой силы противника в оборонительном бою. Бросать гранату можно по разным положениям и только из-за укрытия, из бронетранспортера или танка. Поскольку Ф-1 является гранатой оборонительного действия, то радиус поражения осколками значительно превышает радиус возможного броска гранаты. В корпусе гранаты размещается взрывной заряд и зажигание, также корпус служит материалом для образования осколков при разрыве корпуса взрывом. Корпус гранаты производится из чугуна, с продольными и поперечными бороздами, которыми граната обычно разрывается на осколки.
Напомним, недавно полицейские задокументировали, как уроженец Николаевщины дважды продал опасные предметы, получив за них прибыль. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.