Одещина отримає спеціальне обладнання для ліквідації забруднень морських портів

Європейська агенція допоможе Україні запобігти ризикам екологічної катастрофи

Угода між Адміністрацією морських портів України та Європейською агенцією з безпеки мореплавства дозволить отримати спеціалізоване обладнання для ліквідації забруднень в акваторіях морських портів. Угода є результатом довгих перемовин, що тривали упродовж 2022 року.

Про це повідомляє Адміністрація морських портів України.

Проєкт, який було підписано, є частиною "Безпеки мореплавства, безпеки та захисту морського середовища в регіонах Чорного та Каспійського морів" (BCSEA ІІ).

Важливість співпраці

Під час підписання угоди заступник голови ДП "АМПУ" Андрій Крейтор підкреслив, що співпраця з Європейською агенцією з безпеки мореплавства є важливою для запобігання потенційних ризиків екологічних катастроф, що можуть мати транскордонний вплив внаслідок забруднень акваторій морських портів.

"Надане обладнання для локалізації та ліквідації забруднень значно оновить та підсилить наші засоби для реагування на забруднення у Чорному морі", — наголосив під час підписання угоди заступник голови ДП "АМПУ" Андрій Крейтор.

Зміцнення заходів безпеки

Отримане обладнання містить спеціалізовані засоби для локалізації та збору нафтопродуктів, бар’єрні матеріали, плавучі засоби та інші необхідні інструменти для швидкої та ефективної реакції на екологічні інциденти.

Ця ініціатива є частиною ширшої програми Європейської агенції з безпеки мореплавства з підтримки безпеки мореплавства та екологічного захисту в регіонах Чорного та Каспійського морів.

Крім того, співпраця з Європейською агенцією з безпеки мореплавства дозволить Україні налагодити обмін досвідом та підвищити кваліфікацію фахівців у галузі морської безпеки та екологічного захисту.

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство звернулося до поліції та суду щодо повернення ліхтерів, які були незаконно орендовані. Фрахтувальник гарантував, що після завершення договору поверне ліхтери та оплатить буксирування з порту Південний до порту Ізмаїл. Договір завершився наприкінці 2013 року, втім ліхтери все ще у Південному.