Одесчина получит специальное оборудование для ликвидации загрязнений морских портов
Соглашение между Администрацией морских портов Украины и Европейским агентством по безопасности мореходства позволит получить специализированное оборудование для ликвидации загрязнений в акваториях морских портов. Соглашение является результатом долгих переговоров, продолжавшихся в 2022 году.
Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.
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Подписанный проект является частью "Безопасности мореплавания, безопасности и защиты морской среды в регионах Черного и Каспийского морей" (BCSEA II).
Важность сотрудничества
При подписании соглашения заместитель председателя ГП "АМПУ" Андрей Крейтор подчеркнул, что сотрудничество с Европейским агентством по безопасности мореходства важно для предотвращения потенциальных рисков экологических катастроф, которые могут иметь трансграничное влияние вследствие загрязнений акваторий морских портов.
"Предоставленное оборудование для локализации и ликвидации загрязнений значительно обновит и усилит наши средства для реагирования на загрязнение в Черном море", — подчеркнул во время подписания соглашения заместитель председателя ГП "АМПУ" Андрей Крейтор.
Укрепление мер безопасности
Полученное оборудование включает в себя специализированные средства для локализации и сбора нефтепродуктов, барьерные материалы, плавучие средства и другие необходимые инструменты для быстрой и эффективной реакции на экологические инциденты.
Эта инициатива является частью более широкой программы Европейского агентства по безопасности мореходства по обеспечению безопасности мореплавания и экологической защиты в регионах Черного и Каспийского морей.
Кроме того, сотрудничество с Европейским агентством безопасности мореплавания позволит Украине наладить обмен опытом и повысить квалификацию специалистов в области морской безопасности и экологической защиты.
Напомним, украинское Дунайское пароходство обратилось в полицию и суд о возвращении незаконно арендованных фонарей. Фрахтователь гарантировал, что после завершения договора вернет фонари и оплатит буксировку из порта Южный в порт Измаил. Договор завершился в конце 2013 года, впрочем, фонари все еще в Южном.