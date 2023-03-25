Одесчина получит специальное оборудование для ликвидации загрязнений морских портов

Европейское агентство поможет Украине предотвратить риск экологической катастрофы

Соглашение между Администрацией морских портов Украины и Европейским агентством по безопасности мореходства позволит получить специализированное оборудование для ликвидации загрязнений в акваториях морских портов. Соглашение является результатом долгих переговоров, продолжавшихся в 2022 году.

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины.

Подписанный проект является частью "Безопасности мореплавания, безопасности и защиты морской среды в регионах Черного и Каспийского морей" (BCSEA II).

Важность сотрудничества

При подписании соглашения заместитель председателя ГП "АМПУ" Андрей Крейтор подчеркнул, что сотрудничество с Европейским агентством по безопасности мореходства важно для предотвращения потенциальных рисков экологических катастроф, которые могут иметь трансграничное влияние вследствие загрязнений акваторий морских портов.

"Предоставленное оборудование для локализации и ликвидации загрязнений значительно обновит и усилит наши средства для реагирования на загрязнение в Черном море", — подчеркнул во время подписания соглашения заместитель председателя ГП "АМПУ" Андрей Крейтор.

Укрепление мер безопасности

Полученное оборудование включает в себя специализированные средства для локализации и сбора нефтепродуктов, барьерные материалы, плавучие средства и другие необходимые инструменты для быстрой и эффективной реакции на экологические инциденты.

Эта инициатива является частью более широкой программы Европейского агентства по безопасности мореходства по обеспечению безопасности мореплавания и экологической защиты в регионах Черного и Каспийского морей.

Кроме того, сотрудничество с Европейским агентством безопасности мореплавания позволит Украине наладить обмен опытом и повысить квалификацию специалистов в области морской безопасности и экологической защиты.

Напомним, украинское Дунайское пароходство обратилось в полицию и суд о возвращении незаконно арендованных фонарей. Фрахтователь гарантировал, что после завершения договора вернет фонари и оплатит буксировку из порта Южный в порт Измаил. Договор завершился в конце 2013 года, впрочем, фонари все еще в Южном.