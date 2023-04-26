Нанесение миллионного ущерба АМПУ остановлено

Панорама на одесском порту. Фото: АМПУ

С сегодняшнего дня вступает в силу закон, от действия которого Администрация морских портов имела миллионный ущерб в бюджете. За период его действия АМПУ потеряли более 40 млн. долларов.

Об этом сообщили Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ).

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Детали дела

В период с 2015 по 2021 год, через введенный корабельный сбор, ГП "АМПУ" получало лишь половину сборов в порту "Южный", хотя должны поступать все 100%. Поскольку госпредприятие является единственным пользователем портовой акватории и земель водного фонда под ней.

Отметим, что в течение 2019-2022 гг. НАБУ неоднократно направляло рекомендации об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления в Киев, однако ответа не последовало.

Напомним, на днях ранее следователи Государственного бюро расследований изъяли имущество, принадлежавшее стране-оккупанту. Стоимость продукции составляет более 4 млн. грн. Сотрудники ДБР обнаружили и изъяли на территории одного из морских портов в Одесской области более 500 тонн заготовок из легированной стали, перевозимых из РФ транзитом через Украину после начала полномасштабного вторжения в марте 2022 года.

Европейский банк реконструкции будет способствовать развитию Дунайского портового кластера. Проект с реализацией планов уже готов.