Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Причал Одесского порта отремонтируют за несколько миллионов: кто победил в тендере arrow

Причал Одесского порта отремонтируют за несколько миллионов: кто победил в тендере

2 мая 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Причал Одесского порта отремонтируют за несколько миллионов: кто победил в тендере
Вид Одесского морского порта. Фото: "Одесский морской торговый порт" / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесский филиал Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (ГП "АМПУ") выступил заказчиком реконструкции причала №7 в Одесском морском порту. В результате тендера победителем стала компания ООО "Морбудпроект", которая уже производила аналогичные работы несколько лет назад.

Об этом стало известно на сайте госзакупок Prozorro.

Читайте также:

За реконструкцию причала компания предложила 4 миллиона 127 тысяч гривен и должна завершить работу до конца 2023 года. Согласно тендерной документации, длина причала после реконструкции составит 386,51 метра.

Основные архитектурно-планировочные требования и характеристики объекта:

  • длина причала после реконструкции 386,51 м;
  • ширина причала с учетом грузовой тыловой территории (уточняется расчетом);
  • глубина у границы причала от "0" порта —13,50 м;
  • расчетное судно дедвейтом 70 тыс. тонн;
  • крановые пути с шириной колеи 10,5 м;
  • разработать решение по сообщениям с причалами № 5-6 и №8 исходя из проектных габаритов операционной акватории причала №7.

Этот ремонт является вторым за последние годы, который выиграет ООО "Морстройпроект". В 2019 году компания выполнила ремонтные работы причала №7 по сумме более 5,6 миллиона гривен. Стоит отметить, что ООО "Морбудпроект" также участвовал в тендере на строительство волнолома на Карантинном моле и укрепление Рейдового мола в 2021 году, но его выиграла другая компания.

Напомним, в Одессе снова объявили тендер на ремонт Хаджибейской дамбы. В этот раз стоимость работ составляет более 60 миллионов гривен.

Кроме того, мы писали, что Ренийский морской торговый порт в Одесской области планирует закупить шесть дизельных генераторов на сумму около 13 миллионов гривен. После выбора победителя в аукционе, приехать техника должна летом.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас