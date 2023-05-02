Причал Одесского порта отремонтируют за несколько миллионов: кто победил в тендере

Вид Одесского морского порта. Фото: "Одесский морской торговый порт" / facebook

Одесский филиал Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (ГП "АМПУ") выступил заказчиком реконструкции причала №7 в Одесском морском порту. В результате тендера победителем стала компания ООО "Морбудпроект", которая уже производила аналогичные работы несколько лет назад.

Об этом стало известно на сайте госзакупок Prozorro.

Читайте также:

За реконструкцию причала компания предложила 4 миллиона 127 тысяч гривен и должна завершить работу до конца 2023 года. Согласно тендерной документации, длина причала после реконструкции составит 386,51 метра.

Основные архитектурно-планировочные требования и характеристики объекта:

длина причала после реконструкции 386,51 м;

ширина причала с учетом грузовой тыловой территории (уточняется расчетом);

глубина у границы причала от "0" порта —13,50 м;

расчетное судно дедвейтом 70 тыс. тонн;

крановые пути с шириной колеи 10,5 м;

разработать решение по сообщениям с причалами № 5-6 и №8 исходя из проектных габаритов операционной акватории причала №7.

Этот ремонт является вторым за последние годы, который выиграет ООО "Морстройпроект". В 2019 году компания выполнила ремонтные работы причала №7 по сумме более 5,6 миллиона гривен. Стоит отметить, что ООО "Морбудпроект" также участвовал в тендере на строительство волнолома на Карантинном моле и укрепление Рейдового мола в 2021 году, но его выиграла другая компания.

Напомним, в Одессе снова объявили тендер на ремонт Хаджибейской дамбы. В этот раз стоимость работ составляет более 60 миллионов гривен.

Кроме того, мы писали, что Ренийский морской торговый порт в Одесской области планирует закупить шесть дизельных генераторов на сумму около 13 миллионов гривен. После выбора победителя в аукционе, приехать техника должна летом.