Причал Одесского порта отремонтируют за несколько миллионов: кто победил в тендере
Одесский филиал Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (ГП "АМПУ") выступил заказчиком реконструкции причала №7 в Одесском морском порту. В результате тендера победителем стала компания ООО "Морбудпроект", которая уже производила аналогичные работы несколько лет назад.
Об этом стало известно на сайте госзакупок Prozorro.
За реконструкцию причала компания предложила 4 миллиона 127 тысяч гривен и должна завершить работу до конца 2023 года. Согласно тендерной документации, длина причала после реконструкции составит 386,51 метра.
Основные архитектурно-планировочные требования и характеристики объекта:
- длина причала после реконструкции 386,51 м;
- ширина причала с учетом грузовой тыловой территории (уточняется расчетом);
- глубина у границы причала от "0" порта —13,50 м;
- расчетное судно дедвейтом 70 тыс. тонн;
- крановые пути с шириной колеи 10,5 м;
- разработать решение по сообщениям с причалами № 5-6 и №8 исходя из проектных габаритов операционной акватории причала №7.
Этот ремонт является вторым за последние годы, который выиграет ООО "Морстройпроект". В 2019 году компания выполнила ремонтные работы причала №7 по сумме более 5,6 миллиона гривен. Стоит отметить, что ООО "Морбудпроект" также участвовал в тендере на строительство волнолома на Карантинном моле и укрепление Рейдового мола в 2021 году, но его выиграла другая компания.
Напомним, в Одессе снова объявили тендер на ремонт Хаджибейской дамбы. В этот раз стоимость работ составляет более 60 миллионов гривен.
Кроме того, мы писали, что Ренийский морской торговый порт в Одесской области планирует закупить шесть дизельных генераторов на сумму около 13 миллионов гривен. После выбора победителя в аукционе, приехать техника должна летом.