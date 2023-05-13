В Одесском ГАСКе объяснили, что строят на Черняховского

Начало строительства на Черняховского. Фото: Александр Авдеев / facebook

На улице Черняховского, 3 проходит реконструкция одноэтажного нежилого здания с расширением. Проект включает устройство дополнительных помещений и надстройку второго этажа под офис-магазин.

Об этом сообщил начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

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Департамент архитектуры и градостроительства предоставил заказчику градостроительные условия и ограничения в ноябре 2022 года. Начало строительных работ было зарегистрировано в марте этого года.

Проект реконструкции на Черняховского, 3 в Одессе. Фото: Александр Авдеев / facebook

"Земельные участки по данному адресу находятся в аренде. Первая с 2021 года в 0,05 га с назначением: для строительства и обслуживания административных домов и офисных зданий. Другая в 0,0211 га - с 2016 года для строительства и обслуживания зданий торговли", — говорится в сообщении.

Впрочем, не всем одесситам понравилось новое строительство. Свои мнения люди высказали в комментариях под сообщением Александра Авдеева.

Некоторые считают, что во время войны нецелесообразно начинать новое строительство, другие отмечали историческую для них исчезновение этого земельного участка. Впрочем, другие надеются, что владелец найдет достойное применение территории.

Мнения одесситов относительно строительства. Фото: скриншот

Отметим, что дополнительные квадратные метры не останутся незамеченными. В Одессе демонтирована еще одна незаконная достройка. По результатам было обнаружено одноэтажное здание площадью 13,6 кв.м, которое заняло земельный участок, принадлежащий территориальной общине Одессы.