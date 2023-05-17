В Одессе демонтировали незаконный царь-балкон

Демонтаж незаконной пристройки. Фото: Александр Авдеев / facebook

Сегодня на улице академика Уильямса, 48/2 состоялся демонтаж одного царь-балкона, установленного двумя соседями без разрешения. Департамент благоустройства города не утверждал проект работ.

Об этом сообщил начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

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После проведения комиссионного обследования 15 мая с участием представителей ГАСК, Киевской районной администрации, Департаментов земельных ресурсов и благоустройства города был обнаружен двухуровневый металлический каркас, установленный неправомерно у фасадных стен двух квартир на первом и втором этажах дома.

Установлено, что земельный участок, на котором были установлены эти конструкции, не был передан в частную собственность или в пользование по решениям Одесского городского совета. Департамент благоустройства города не утверждал проект работ. Также отсутствует информация о наличии разрешительных документов на строительные работы. В связи с этим Управление ГАСК обратилось в Киевскую районную администрацию с требованием провести демонтаж.

Напомним, на улице Черняховского, 3 проходит реконструкция одноэтажного нежилого здания с расширением. Проект включает устройство дополнительных помещений и надстройку второго этажа под офис-магазин.

Отметим, что дополнительные квадратные метры не останутся незамеченными. В Одессе демонтирована еще одна незаконная достройка. По результатам было обнаружено одноэтажное сооружение площадью 13,6 кв.м, которое заняло земельный участок, принадлежащий территориальной общине Одессы.