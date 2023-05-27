В Одессе количество строительства снизилось в четыре раза

Строительная площадка. Фото: google

В ходе проведения строительного конгресса обратили внимание на необходимость думать о будущем и установлении эффективного диалога между всеми участниками строительной сферы и рынка недвижимости. Управление статистики в Одесской области предоставило данные об объемах принятых объектов в эксплуатацию за последние годы.

Об этом сообщил начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета Александр Авдеев.

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По итогам 2021 года было сдано в эксплуатацию 1 миллион 38,9 тысячи квадратных метров, а в 2022 году — только 694,3 тысячи квадратных метров. Это означает, что в прошлом году было сдано на 44% меньше.

В частности, относительно ситуации в Одессе отмечается, что в 2022 году в управление поступило на 58% меньше разрешительных документов. В статистике также учтены разрешения, выданные вплоть до начала полномасштабного конфликта.

Прогнозируется, что в 2023 году и дальше будет продолжаться снижение объемов строительства по сравнению с 2021 годом, поскольку зарегистрировано только 32 разрешительных документа по сравнению со 122 до войны, то есть в четыре раза меньше.

"В Одессе существует немало примеров, когда одесситы вкладывают деньги в жилье, строящееся с нарушениями или без разрешительных документов. Все это создает немало проблем как для одесситов, так и для агентств недвижимости, риелторов, и для нас, представителей местного самоуправления. И сейчас мы видим, что такие сомнительные квадратные метры первыми бросили застройщики, а одесситы остались один на один с проблемами", — отметил Александр Авдеев.

Напомним, на улице Академика Уильямса, 48/2 состоялся демонтаж одного царя-балкона, установленного двумя соседями без разрешения. Департамент благоустройства города не утверждал проект работ.

Также на улице Черняховского, 3 проходит реконструкция одноэтажного нежилого здания с расширением. Проект включает устройство дополнительных помещений и надстройку второго этажа под офис-магазин.