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Одещина опинилася у ТОП-5 регіонів за програмою єОселя

12 вересня 2024 14:21
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеса у ТОП-5 по програмі є-Оселя
Учасники форуму Odesa Revival Economic Forum. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеській області залучили 850 мільйонів доларів на реалізацію державної програми доступних іпотечних кредитів "єОселя". Таким чином, регіон опинився у п’ятірці лідерів по Україні за цим показником.

Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum, що проходить сьогодні в Одесі, розповів начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

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Раніше в ОВА повідомляли, що 277 українських воїнів з Одеської області отримали безвідсоткові кредити на нове житло. 

Як працює "єОселя"

Державна програма доступного іпотечного кредитування громадян України "єОселя" стартувала влітку 2022 року. Пільгова ставка складає 3-7%, строк кредиту — до 20 років. Мінімальний перший внесок 20%. В Одеській області військові, рятувальники, правоохоронці та прикордонники можуть не сплачувати відсотків за кредит — пільгову ставку їм компенсує обласна адміністрація. 

Щоби скористатися послугою "єОселя", треба заповнити заявку в мобільному за стосунку "Дія" та обрати банк-партнер програми. Участь у ній беруть "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank та "Укрексімбанк". 

За більш детальною інформацією можна звертатися за телефонами : 048-7189-242, 048-7189-360.

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15:10 Цій історії три роки — Кудрицький висловився про своє звільнення з Укренерго та Зеленського

15:05 До Києва забруднена вода може дійти за лічені дні — яка ситуація у річках Сейм та Десна

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