Одеса у ТОП-5 по програмі є-Оселя

Учасники форуму Odesa Revival Economic Forum. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області залучили 850 мільйонів доларів на реалізацію державної програми доступних іпотечних кредитів "єОселя". Таким чином, регіон опинився у п’ятірці лідерів по Україні за цим показником.

Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum, що проходить сьогодні в Одесі, розповів начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Як працює "єОселя"

Державна програма доступного іпотечного кредитування громадян України "єОселя" стартувала влітку 2022 року. Пільгова ставка складає 3-7%, строк кредиту — до 20 років. Мінімальний перший внесок 20%. В Одеській області військові, рятувальники, правоохоронці та прикордонники можуть не сплачувати відсотків за кредит — пільгову ставку їм компенсує обласна адміністрація.

Щоби скористатися послугою "єОселя", треба заповнити заявку в мобільному за стосунку "Дія" та обрати банк-партнер програми. Участь у ній беруть "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Глобус банк", Sky Bank та "Укрексімбанк".

За більш детальною інформацією можна звертатися за телефонами : 048-7189-242, 048-7189-360.