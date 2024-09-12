В Одесі назвали передумову відбудови України

Учасники Odesa Revival Economic Forum. Фото: Новини.LIVE

Україна на сьогодні є однією з найбільш замінованих країн у світі. Розмінування критично важливе для повоєнного відновлення економіки. В цьому Україні можуть допомогти міжнародні партнери.

Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum, що проходить сьогодні в Одесі, заявила старша радниця Програми розвитку ООН в Україні Рана Ель-Худжейрі.

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Розмінування України

За словами представниці ПРООН, фокусними моментами у відбудові країни мають стати соціальний, сільськогосподарський, морський, індустріальний та ІТ сектори. Саме на них має бути зосереджена увага як Києва, так і партнерів.

"Якщо ми кажемо про це в контексті конфлікту і російської агресії, то ми маємо згадати про розмінування територій в Україні. Ви маєте знати, що наразі Україна є однією з найбільш замінованих країн у світі. Ця сфера розмінування є дуже важливою, як для приватного сектору, так і для сектору агрокультури, так і для середнього та малого бізнесу. Тому ми можемо подумати, що ми можемо зробити, щоб допомогти у розвитку цих проєктів", — наголосила Рана Ель-Худжейрі.

Зелена енергетика

Також радниця ПРООН зазначила, що важливо інвестувати у соціальні проєкти та, особливо, у розвиток зеленої енергетики.

"Україна може стати одним з лідерів на цьому ринку. Що стосується інвестицій у майбутнє, у енергетичну сферу, їх результати можуть бути дуже великі", — заявила Рана Ель-Худжейрі.

Нагадаємо, що за словами начальника Одеської ОВА Олега Кіпера, обласна влада працює над тим, щоби кредитувалися підприємства і організації, які хочуть перейти на альтернативні джерела енергії.