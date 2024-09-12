Россияне атаковали судно с зерном в Черном море — подробности
РФ ударила по гражданскому судну с пшеницей в Черном море. К счастью, никто не пострадал.
Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.
Что известно
Российская ракета попала в гражданское судно, которое везло груз пшеницы для Египта сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, обошлось без жертв.
Реакция президента
Владимир Зеленский напомнил, что от нормальной и беспрепятственной работы украинского продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света.
"Ожидаем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет", — заявил глава государства.
Владимир Зеленский заверил, что Украина и дальше будет делать все для защиты портов, Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок.
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