Россияне атаковали судно с зерном в Черном море

Судно, в которое попала российская ракета. Фото: Telegram/Владимир Зеленский

РФ ударила по гражданскому судну с пшеницей в Черном море. К счастью, никто не пострадал.

Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

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Что известно

Российская ракета попала в гражданское судно, которое везло груз пшеницы для Египта сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Реакция президента

Владимир Зеленский напомнил, что от нормальной и беспрепятственной работы украинского продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света.

"Ожидаем реакции мира. Пшеница и продовольственная безопасность никогда не должны быть мишенью для ракет", — заявил глава государства.

Владимир Зеленский заверил, что Украина и дальше будет делать все для защиты портов, Черного моря и поставки продовольствия на глобальный рынок.