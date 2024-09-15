В Одессе прошла акция в поддержку пленных защитников "Азовстали"

Митинг в Одессе в поддержку военнопленных. Новини.LIVE

Сегодня, 15 сентября, в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников "Азовстали", которые уже третий год находятся в российском плену. Родственники пленных обращаются к обществу с просьбой не забывать об их близких и напоминать властям о необходимости их освобождения.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Девушка с плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Митинг на Дерибасовской

С собственноручно произведенными плакатами на главной улице города собрались родные, друзья и просто неравнодушны к судьбе наших защитников. Около ста человек объединились в совместной молитве за скорейшее освобождение украинских военных и призывами к освобождению военнопленных.

Акция поддержки военнопленных. Фото: Новини.LIVE

Женщина, держащая плакат во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Не отводите глаза": организаторы обратились к прохожим

Во время акции родственники и организаторы обратились к прохожим с призывом не оставаться безучастными. Они напоминают, что их родные продолжают бороться за свободу, находясь в плену.

"Не отводите своих глаз, не отводите свои лица. Фотографируйте, снимайте, делайте видео, делайте репосты", — призвала организатор митинга Анна.

Организатор Free AZOV Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE

Она напомнила присутствующим, что их свобода и безопасность в Одессе — результат борьбы украинских защитников, которые уже третий год находятся в плену.

"Благодаря нашим родным вы можете гулять по Одессе под желто-голубым флагом, а не под российской тряпкой. Не игнорируйте это, потому что это касается каждого из нас", — подчеркнула она.

Парень с девушкой держат плакат. Фото: Новини.LIVE

Дети на митинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Услышать желаемое "я — дома"

Среди тех, кто ждет своих родных и Валентина. Она жена морского пограничника 23 отряда морской охраны. Валентина говорит, что ее муж уже почти 28 месяцев находится в плену.

"Мы выходим на эти акции, чтобы напомнить нашему обществу, нашей власти о том, что наши герои до сих пор находятся в плену. Да, сейчас начались какие-то обмены, но с нашего подроста уже более полугода ни одного человека нет в обменах", — сказала женщина.

Жена пленного пограничника Валентина. Фото: Новини.LIVE

Валентина подчеркнула, что акции по-прежнему являются важным способом привлечь внимание к проблеме.

"Мы продолжаем бороться дальше и очень радуемся каждому обмененному парню и девушке. Это очень дает нам надежду на то, что наши родные тоже скоро будут в обменах и мы услышим заветное "Я дома", — добавила Валентина.

Родственники бойцов подчеркнули, что многие из пленных до сих пор остаются без какой-либо информации о своем местонахождении и состоянии здоровья.

Девушка из Болгарии на митинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Девушки во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Обмен пленными: что известно

В субботу, 14 сентября, Украина вернула 103 пленных в рамках очередного обмена с Россией. Освобожденные украинцы представляют различные военные и правоохранительные структуры, включая 36 бригаду морской пехоты, 12 бригаду специального назначения "Азов", Национальную гвардию, пограничников, представителей спецподразделения "Кракен", Нацполицию, тероборону, ГСЧС и другие подразделения Вооруженных сил Украины. Этот обмен стал 57-м с начала полномасштабного вторжения России, что позволило вернуть домой 3672 украинских военных и гражданских.