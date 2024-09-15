Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Верните героев живыми — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных arrow

Верните героев живыми — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных

15 сентября 2024 17:20
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе прошла акция в поддержку пленных защитников "Азовстали"
Митинг в Одессе в поддержку военнопленных. Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 15 сентября, в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников "Азовстали", которые уже третий год находятся в российском плену. Родственники пленных обращаются к обществу с просьбой не забывать об их близких и напоминать властям о необходимости их освобождения.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:
Верните героев живыми — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных - фото 1
Девушка с плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Митинг на Дерибасовской

С собственноручно произведенными плакатами на главной улице города собрались родные, друзья и просто неравнодушны к судьбе наших защитников. Около ста человек объединились в совместной молитве за скорейшее освобождение украинских военных и призывами к освобождению военнопленных.

Верните героев живыми — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных - фото 2
Акция поддержки военнопленных. Фото: Новини.LIVE
Верните героев живыми — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных - фото 3
Женщина, держащая плакат во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Не отводите глаза": организаторы обратились к прохожим

Во время акции родственники и организаторы обратились к прохожим с призывом не оставаться безучастными. Они напоминают, что их родные продолжают бороться за свободу, находясь в плену.

"Не отводите своих глаз, не отводите свои лица. Фотографируйте, снимайте, делайте видео, делайте репосты", — призвала организатор митинга Анна.

Верните героев живыми — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных - фото 4
Организатор Free AZOV Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE

Она напомнила присутствующим, что их свобода и безопасность в Одессе — результат борьбы украинских защитников, которые уже третий год находятся в плену.

"Благодаря нашим родным вы можете гулять по Одессе под желто-голубым флагом, а не под российской тряпкой. Не игнорируйте это, потому что это касается каждого из нас", — подчеркнула она.

Верните героев живыми — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных - фото 4
Парень с девушкой держат плакат. Фото: Новини.LIVE
Верните героев живыми — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных - фото 5
Дети на митинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Услышать желаемое "я — дома"

Среди тех, кто ждет своих родных и Валентина. Она жена морского пограничника 23 отряда морской охраны. Валентина говорит, что ее муж уже почти 28 месяцев находится в плену.

"Мы выходим на эти акции, чтобы напомнить нашему обществу, нашей власти о том, что наши герои до сих пор находятся в плену. Да, сейчас начались какие-то обмены, но с нашего подроста уже более полугода ни одного человека нет в обменах", — сказала женщина.

Верните героев живыми — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных - фото 7
Жена пленного пограничника Валентина. Фото: Новини.LIVE

Валентина подчеркнула, что акции по-прежнему являются важным способом привлечь внимание к проблеме.

"Мы продолжаем бороться дальше и очень радуемся каждому обмененному парню и девушке. Это очень дает нам надежду на то, что наши родные тоже скоро будут в обменах и мы услышим заветное "Я дома", — добавила Валентина.

Родственники бойцов подчеркнули, что многие из пленных до сих пор остаются без какой-либо информации о своем местонахождении и состоянии здоровья.

Верните героев живыми — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных - фото 7
Девушка из Болгарии на митинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Верните героев живыми — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных - фото 7
Девушки во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE
Верните героев живыми — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных - фото 8
Девушка держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Обмен пленными: что известно

В субботу, 14 сентября, Украина вернула 103 пленных в рамках очередного обмена с Россией. Освобожденные украинцы представляют различные военные и правоохранительные структуры, включая 36 бригаду морской пехоты, 12 бригаду специального назначения "Азов", Национальную гвардию, пограничников, представителей спецподразделения "Кракен", Нацполицию, тероборону, ГСЧС и другие подразделения Вооруженных сил Украины. Этот обмен стал 57-м с начала полномасштабного вторжения России, что позволило вернуть домой 3672 украинских военных и гражданских.

Верните героев живыми — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных - фото 9
Родственники военнопленных с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Также важные новости дня по теме:

Одесса митинг акция Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:45 Россияне отслеживают суда с украинским зерном в Черном море — могут усилить удары

17:44 В Укргидрометцентре предупредили некоторые области о ливнях завтра — кому стоит взять зонт

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

17:20 Верните героев живыми — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных

17:16 Российский удар КАБами по Харькову — в ОВА обновили информацию о пострадавших

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

17:16 В Третьей штурмовой показали эффектные кадры уничтожения оккупантов в Харьковской области

16:48 На Харьковщине продолжается ликвидация более 70 пожаров в экосистемах

16:45 Прогноз погоды в Одессе — синоптики предупреждают, что на регион снова надвигается непогода

16:41 Зинченко получил новую травму — что известно

16:28 Почти 30 раненых — Зеленский отреагировал на удар КАБами по Харькову

17:45 Россияне отслеживают суда с украинским зерном в Черном море — могут усилить удары

17:44 В Укргидрометцентре предупредили некоторые области о ливнях завтра — кому стоит взять зонт

17:20 Верните героев живыми — в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных

17:16 Российский удар КАБами по Харькову — в ОВА обновили информацию о пострадавших

17:16 В Третьей штурмовой показали эффектные кадры уничтожения оккупантов в Харьковской области

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

16:48 На Харьковщине продолжается ликвидация более 70 пожаров в экосистемах

16:45 Прогноз погоды в Одессе — синоптики предупреждают, что на регион снова надвигается непогода

16:41 Зинченко получил новую травму — что известно

16:28 Почти 30 раненых — Зеленский отреагировал на удар КАБами по Харькову

16:17 Сырский заявил о работе по увеличению срока базовой подготовки военных

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Text

20:25 Экс-советник президента предупредил о возможном бюджетном дефиците в следующем году

Text

17:55 Возвращение украинских пленных и как изменится война осенью — эфир Вечір.LIVE

Text

17:16 Военный психолог Богуш назвал количество бойцов, которые могут вернуться с фронта с ПТСР

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text
Эксклюзив

16:54 Пример мужественности — как ветеран ВСУ восстанавливается после протезирования в США

Text

16:25 Гришина объяснила, почему в Украине хотят отменить медали в школах

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации