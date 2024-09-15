В Одесі пройшла акція на підтримку полонених захисників "Азовсталі"

Мітинг в Одесі на підтримку військовополонених. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 15 вересня, в Одесі пройшла акція на підтримку військовополонених захисників "Азовсталі", які вже третій рік перебувають у російському полоні. Родичі полонених звертаються до суспільства з проханням не забувати про їхніх близьких і нагадувати владі про необхідність їхнього звільнення.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Дівчина з плакатом у руках. Фото: Новини.LIVE

Мітинг на Дерибасівській

З власноруч виробленими плакатами на головній вулиці міста зібралися рідні, друзі та просто небайдужі до долі наших захисників. Близько ста людей об'єдналися у спільній молитві за швидке визволення українських військових та закликами до звільнення військовополонених.

Акція підтримки військовополонених. Фото: Новини.LIVE

Жінка тримає плакат під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

"Не відводьте очі": організатори звернулися до перехожих

Під час акції родичі та організатори звернулися до перехожих із закликом не залишатися байдужими. Вони нагадують, що їхні рідні продовжують боротися за свободу, перебуваючи у російському полоні.

"Не відводьте своїх очей, не відводьте свої обличчя. Фотографуйте, знімайте, робіть відео, робіть репости", — закликала організаторка мітингу Анна.

Організаторка Free AZOV Анна Пажера. Фото: Новини.LIVE

Вона нагадала присутнім, що їхня свобода і безпека в Одесі — це результат боротьби українських захисників, які вже третій рік перебувають у полоні.

"Завдяки нашим рідним ви можете гуляти Одесою під жовто-блакитним прапором, а не під російською ганчіркою. Не ігноруйте це, бо це стосується кожного з нас", — наголосила вона.

Хлопець з дівчиною тримають плакат. Фото: Новини.LIVE

Діти на мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Почути бажане "я — дома"

Серед тих, хто чекає на своїх рідних і Валентина. Вона дружина морського прикордонника 23 загону морської охорони. Валентина каже, що її чоловік вже майже 28 місяців у полоні.

"Ми виходимо на ці акції, щоб нагадати нашому суспільству, нашій владі про те, що наші герої і досі знаходяться в полоні. Так, зараз почалися якісь обміни, але з нашого підросту вже більше пів року жодної людини немає в обмінах", — сказала жінка.

Дружина полоненого прикордонника Валентина. Фото: Новини.LIVE

Валентина підкреслила, що акції, як і раніше, є важливим способом привернути увагу до проблеми.

"Ми продовжуємо боротися далі і дуже радіємо за кожного обміненого хлопця та дівчину. Це дуже надає нам надію на те, що наші рідні теж скоро будуть в обмінах і ми почуємо заповітне "Я вдома", — додала Валентина.

Родичі бійців наголосили, що багато з полонених досі залишаються без будь-якої інформації про своє місцеперебування та стан здоров’я.

Дівчина з Болгарії на мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Дівчата під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Дівчата тримають плакат у руках. Фото: Новини.LIVE

Обмін полоненими: що відомо

У суботу, 14 вересня, Україна повернула 103 полонених у рамках чергового обміну з Росією. Звільнені українці представляють різні військові та правоохоронні структури, включаючи 36 бригаду морської піхоти, 12 бригаду спеціального призначення "Азов", Національну гвардію, прикордонників, представників спецпідрозділу "Кракен", Нацполіцію, тероборону, ДСНС та інші підрозділи Збройних сил України. Цей обмін став 57-м з початку повномасштабного вторгнення Росії, що дозволило повернути додому 3 672 українських військових і цивільних.