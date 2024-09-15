Погода в Одесі на 16 вересня

Люди йдуть під парасолями. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Одесі завтра, 16 вересня, буде похмурою та холодною. Вдень і вночі очікуються дощі та гроза. Температура повітря опуститься до +21 °C. Синоптики знову оголосили штормове попередження. Рівень небезпеки — жовтий.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 16 вересня

Ніч: вночі в Одесі очікуються опади. Температура становитиме +22 °C. Вітер північно-східний, 4 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода, можливі опади. Температура становитиме +21 °C. Вітер північно-східний, 6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність та дощ. Температура становитиме +23 °C. Вітер північно-східний, 5 м/с.

Вечір: на вечір в місті теж буде похмура погода. Температура повітря буде +22 °C. Вітер північно-східний, 4 м/с.

Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 16 вересня

Мінлива хмарність.

Вдень місцями великий дощ.

Вітер північно-східний, 7-14 м/с.

Температура вночі +15...+20 °C, вдень +20...+23 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Загалом, за словами синоптиків, така погода на Одещині протримається до кінця тижня. Тож не варто розраховувати на спеку.

Прогноз погоди в Україні 16 вересня

У південних, східних, вдень і північних областях України місцями короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 °C, вдень +20...+25 °C, у південних і у східних областях вночі +16...+21 °C, вдень +26...+30°C, в Криму до +28 °C.