На ремонт Деволанівського узвозу планують витратити ще понад 15 мільйонів, — ProZorro

Ремонт Деволанівського узвозу. Фото: Одеська міська рада

В Одесі розпочали другий етап капітального ремонту Деволанівського узвозу. Він передбачає оновлення системи водовідведення та відновлення дорожнього покриття. На роботи додатково витратять ще понад 15 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Тендер на ремонт Деволанівського узвозу

За даними відкритого аукціону, тендер оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Зазначимо, що це додаткова закупівля на капітальний ремонт системи поверхневого водовідведення уздовж Деволанівського узвозу з відновленням дорожнього покриття. Минулого року подібний тендер уже проводили та виділяли 45 076 700, як відомо з договору цих коштів не вистачило. В процесі виконання будівельних робіт було встановлено, що проєктною документацією не передбачено ряд необхідних додаткових робіт, не зазначених у початковому проєкті. Роботи мають закінчити до грудня 2024 року. Тендер віддали без аукціону фірмі "Ростдорстрой". Кошторисна вартість робіт — 15 474 875.

Дані про підрядника. Фото: скриншот

Що відомо про ремонт Деволанівського узвозу