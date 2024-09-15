Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На ремонт Деволанівського узвозу в Одесі виділили додаткові 15 мільйонів arrow

На ремонт Деволанівського узвозу в Одесі виділили додаткові 15 мільйонів

15 вересня 2024 15:35
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На ремонт Деволанівського узвозу планують витратити ще понад 15 мільйонів, — ProZorro
Ремонт Деволанівського узвозу. Фото: Одеська міська рада
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі розпочали другий етап капітального ремонту Деволанівського узвозу. Він передбачає оновлення системи водовідведення та відновлення дорожнього покриття. На роботи додатково витратять ще понад 15 млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:
Ремонт - фото 1
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Тендер на ремонт Деволанівського узвозу

За даними відкритого аукціону, тендер оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Зазначимо, що це додаткова закупівля на капітальний ремонт системи поверхневого водовідведення уздовж Деволанівського узвозу з відновленням дорожнього покриття. Минулого року подібний тендер уже проводили та виділяли 45 076 700, як відомо з договору цих коштів не вистачило. В процесі виконання будівельних робіт було встановлено, що проєктною документацією не передбачено ряд необхідних додаткових робіт, не зазначених у початковому проєкті. Роботи мають закінчити до грудня 2024 року. Тендер віддали без аукціону фірмі "Ростдорстрой". Кошторисна вартість робіт — 15 474 875.

На ремонт Деволанівського узвозу виділили додаткові 15 мільйонів - фото 2
Дані про підрядника. Фото: скриншот

Що відомо про ремонт Деволанівського узвозу 

  • У 2020 році, стало відомо, що Деволанівський узвіз планують реконструювати.
  • Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на суму понад 196 мільйонів гривень. 
  • На початку червня 2022 року рух транспорту на Деволанівському узвозі, на ділянці між вулицею Єврейською і Карантинним узвозом, закрили до кінця 2022.
  • У вересні 2022 року управління капітального будівництва Одеської міськради та компанія-підрядник "Ростдорстрой"розірвали договір на капремонт вулиці через воєнний стан та неможливість виконати роботи. Як зазначено на сторінці тендеру в Prozorro, роботи виконали на 157 млн грн, 
  • 31 жовтня 2022 року міськрада знову оголосила тендер на капремонт Деволанівського узвозу, роботи оцінили у понад 61 млн грн, угоду підписали з попереднім підрядником. У техзавданні було зазначено, що виконавець повинен завершити ремонт комунікацій, зробити дорогу, тротуари та розмітку. Ці ж роботи також були вказані у першому тендері.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса ремонт тендер Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:41 Зінченко отримав нову травму — що відомо

16:28 Майже 30 поранених — Зеленський відреагував на удар КАБами по Харкову

16:17 Сирський заявив про роботу для збільшення терміну базової підготовки військових

16:15 Нардеп відповів, коли ВПО можуть втратити фінансову допомогу від держави

16:10 Наслідки негоди в Одесі — шестеро людей опинилися у водяній пастці

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

15:57 На сайті Кабміну з'явилась петиція про створення мовної поліції та звільнення Кременя

Оновлено

15:51 Окупанти вдарили по Харкову — є поранені та пошкодження інфраструктури

15:42 Будівля злетіла в повітря — Сили оборони вдарили по окупантах в Курській області

15:41 Довбик не допоміг Ромі здобути важливу перемогу — як забив українець

15:36 Умєров відповів, що потрібно для збільшення виробництва ОПК України

16:41 Зінченко отримав нову травму — що відомо

16:28 Майже 30 поранених — Зеленський відреагував на удар КАБами по Харкову

16:17 Сирський заявив про роботу для збільшення терміну базової підготовки військових

16:15 Нардеп відповів, коли ВПО можуть втратити фінансову допомогу від держави

16:10 Наслідки негоди в Одесі — шестеро людей опинилися у водяній пастці

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

15:57 На сайті Кабміну з'явилась петиція про створення мовної поліції та звільнення Кременя

Оновлено

15:51 Окупанти вдарили по Харкову — є поранені та пошкодження інфраструктури

15:42 Будівля злетіла в повітря — Сили оборони вдарили по окупантах в Курській області

15:41 Довбик не допоміг Ромі здобути важливу перемогу — як забив українець

15:36 Умєров відповів, що потрібно для збільшення виробництва ОПК України

Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

Text

18:08 Кученко прокоментував звільнення очільника Укренерго Кудрицького

Text

17:13 Незручності будуть — Кучеренко оцінив ефективність роботи генераторів взимку

13 вересня 2024
Text

23:19 Адвокат заявив, що необхідно навести лад із дотриманням закону представниками ТЦК

Text

22:16 Гончаренко пояснив, чому Україна не може відмовлятися від переговорів з Росією

Text

20:25 Ексрадник президента попередив про можливий бюджетний дефіцит у наступному році

Text

17:55 Повернення українських полонених та як зміниться війна восени — ефір Вечір.LIVE

Text

17:16 Військовий психолог Богуш назвав кількість бійців, які можуть повернутися із фронту з ПТСР

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text
Ексклюзив

16:54 Приклад мужності — як ветеран ЗСУ відновлюється після протезування в США

Text

16:25 Гришина пояснила, чому в Україні хочуть скасувати медалі у школах

Text

13:00 Дозвіл на удари вглиб Росії та контрнаступ росіян на Курщині — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію