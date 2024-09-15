На ремонт Деволанівського узвозу планують витратити ще понад 15 мільйонів, — ProZorro

На ремонт Деволанівського узвозу в Одесі виділили додаткові 15 мільйонів
В Одесі розпочали другий етап капітального ремонту Деволанівського узвозу. Він передбачає оновлення системи водовідведення та відновлення дорожнього покриття. На роботи додатково витратять ще понад 15 млн грн.
Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.
Тендер на ремонт Деволанівського узвозу
За даними відкритого аукціону, тендер оголосило Управління капітального будівництва Одеської міської ради. Зазначимо, що це додаткова закупівля на капітальний ремонт системи поверхневого водовідведення уздовж Деволанівського узвозу з відновленням дорожнього покриття. Минулого року подібний тендер уже проводили та виділяли 45 076 700, як відомо з договору цих коштів не вистачило. В процесі виконання будівельних робіт було встановлено, що проєктною документацією не передбачено ряд необхідних додаткових робіт, не зазначених у початковому проєкті. Роботи мають закінчити до грудня 2024 року. Тендер віддали без аукціону фірмі "Ростдорстрой". Кошторисна вартість робіт — 15 474 875.
Що відомо про ремонт Деволанівського узвозу
- У 2020 році, стало відомо, що Деволанівський узвіз планують реконструювати.
- Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило тендер на суму понад 196 мільйонів гривень.
- На початку червня 2022 року рух транспорту на Деволанівському узвозі, на ділянці між вулицею Єврейською і Карантинним узвозом, закрили до кінця 2022.
- У вересні 2022 року управління капітального будівництва Одеської міськради та компанія-підрядник "Ростдорстрой"розірвали договір на капремонт вулиці через воєнний стан та неможливість виконати роботи. Як зазначено на сторінці тендеру в Prozorro, роботи виконали на 157 млн грн,
- 31 жовтня 2022 року міськрада знову оголосила тендер на капремонт Деволанівського узвозу, роботи оцінили у понад 61 млн грн, угоду підписали з попереднім підрядником. У техзавданні було зазначено, що виконавець повинен завершити ремонт комунікацій, зробити дорогу, тротуари та розмітку. Ці ж роботи також були вказані у першому тендері.
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