Росія посилює використання Кримського мосту через логістичні проблеми — ВМС ЗСУ

Кримський міст. Фото: УНІАН

Через обмежені логістичні можливості в окупованому Криму Росія буде змушена посилювати використання мосту для постачання, оскільки альтернативних шляхів поки що немає. Це може призвести до скорішого руйнування споруди.

Про це у неділю, 15 вересня, в етері телеканалу Еспресо розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Дмитро Плетенчук каже, що Росія зіткнулася з обмеженнями в логістиці на окупованих територіях Криму. Пороми, які могли б зменшити навантаження, не працюють — один з них стоїть на якорі, інший потребує ремонту.

"Зараз в росіян не дуже великий вибір щодо логістики в окупований Крим. Пороми не працюють. Коли запрацюють — не зрозуміло", — сказав військовий.

За його словами, російській стороні доведеться покладатися на Кримський міст, збільшуючи логістичне навантаження, що прискорить його руйнування.

"Міст уже потребує ремонту, і додаткові перевезення лише посилять його руйнування", — зазначив Плетенчук.

Він також повідомив, що наразі відсутня підтверджена інформація про запуск залізничного сполучення на тимчасово окупованих територіях.