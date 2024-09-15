Деякі будинки в Одесі сильно затопило

Вода тече зі стін — в Одесі сильно затопило один із житлових масивів
Сильна злива в Одесі сьогодні перетворила вулиці на ріки. Жертвами негоди стали й житлові масиви. Вода затопила будинки, магазини та салони краси. Вранішня злива принесла значні наслідки, зокрема у ЖМ "Райдужний".
Про це повідомляють очевидці й діляться у Мережі наслідками негоди.
Злива затопила цілий Ж/М в Одесі
Так, за повідомленням місцевих, у деяких у воді опинилися магазини та салони на цокольних поверхах по підвіконня. Ба більше, в одному будинку зі стін вирвався цілий фонтан. Наразі сотні автомобілів також затоплені. Місцеві дороги у буквальному сенсі перетворилися на ріки. На місці працюють рятувальники, вони відкачують воду.
Яка ситуація в місті в цілому
За повідомленнями мерії, станом на зараз у місті відновлено рух вулицями Варненська, Армійська, Ільфа і Петрова, Ак. Глушка, Балківська. Ще майже з десяток доріг досі залишаються заблокованими. Також поки не відновив рух і міський транспорт. Тимчасово призупинено курсування трамваїв №12, №15, №20. Тролейбус №12 пустили в обхід проспекту Небесної Сотні, через те, що там досі стоїть вода.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
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