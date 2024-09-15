Деякі будинки в Одесі сильно затопило

Наслідки негоди в Одесі. Фото: скриншот

Сильна злива в Одесі сьогодні перетворила вулиці на ріки. Жертвами негоди стали й житлові масиви. Вода затопила будинки, магазини та салони краси. Вранішня злива принесла значні наслідки, зокрема у ЖМ "Райдужний".

Про це повідомляють очевидці й діляться у Мережі наслідками негоди.

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Так, за повідомленням місцевих, у деяких у воді опинилися магазини та салони на цокольних поверхах по підвіконня. Ба більше, в одному будинку зі стін вирвався цілий фонтан. Наразі сотні автомобілів також затоплені. Місцеві дороги у буквальному сенсі перетворилися на ріки. На місці працюють рятувальники, вони відкачують воду.

Рятувальна машина їде на місце затоплення. Фото: соцмережі

Яка ситуація в місті в цілому

За повідомленнями мерії, станом на зараз у місті відновлено рух вулицями Варненська, Армійська, Ільфа і Петрова, Ак. Глушка, Балківська. Ще майже з десяток доріг досі залишаються заблокованими. Також поки не відновив рух і міський транспорт. Тимчасово призупинено курсування трамваїв №12, №15, №20. Тролейбус №12 пустили в обхід проспекту Небесної Сотні, через те, що там досі стоїть вода.

Екстрені служби допомоги