Наслідки потужної зливи в Одесі

В Одесі уже випала півмісячна норма опадів — не курсує деякий міський транспорт
15 вересня 2024 13:30
Наслідки негоди в Одесі. Фото: t.me/truonline
Зранку 15 вересня в Одесі випала майже півмісячна норма опадів — 19 мм. Станом на зараз дощ уже невеликий, а подекуди й зупинився. У місті не працює деякий міський транспорт.
Про це у неділю, 15 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Одеси Геннадій Труханов.
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Підтоплені вулиці в Одесі
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Який транспорт не курсує в Одесі
Тимчасово призупинено рух трамваїв №12, №15, №20. Тролейбус №12 курсує вулицею Корольова.
На чергуванні на вулицях міста працюють 48 одиниць техніки та 95 співробітників КП "Міські дороги". Роботи з ліквідації наслідків тривають.
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