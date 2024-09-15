Наслідки потужної зливи в Одесі

Наслідки негоди в Одесі. Фото: t.me/truonline

Зранку 15 вересня в Одесі випала майже півмісячна норма опадів — 19 мм. Станом на зараз дощ уже невеликий, а подекуди й зупинився. У місті не працює деякий міський транспорт.

Про це у неділю, 15 вересня, повідомив у своєму Telegram-каналі мер міста Одеси Геннадій Труханов.

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Підтоплені вулиці в Одесі

вул. Варненська 3 — підтоплено рух, ускладнений.

вул. Армійська — підтоплена, рух ускладнено

проспект Н.Сотні 4/6 — затоплено, руху немає.

пр. Глушко 27 — затоплено, руху немає.

вул. Ільфа та Петрова — затоплено, руху немає.

вул. Вільямса 45/1 — затоплено, руху немає.

дорога в бік аеропорту підтоплена, рух ускладнений.

Люстдорфька дорога/вул. Бреуса — підтопленно, рух ускладнений.

вул. Інглезі/Космонавтів — підтопленно, руху немає.

вул. Балківська — затоплена, руху немає.

вул. Чепіги/Церковна — затоплено, руху немає.

вул. Хімічна — підтоплено, рух ускладнений.

Який транспорт не курсує в Одесі

Тимчасово призупинено рух трамваїв №12, №15, №20. Тролейбус №12 курсує вулицею Корольова.

На чергуванні на вулицях міста працюють 48 одиниць техніки та 95 співробітників КП "Міські дороги". Роботи з ліквідації наслідків тривають.