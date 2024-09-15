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Наслідки нічної атаки на Одещину — прокуратура почала розслідування

15 вересня 2024 13:06
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Окупанти атакували Одещину: двоє загиблих, розпочато розслідування
Зруйнований через російську атаку будинок. Фото: Одеська прокуратура
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Прокуратура розпочала досудове розслідування через ракетні удари по Одещині. Внаслідок нічної атаки загинуло двоє людей, значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура.

Про це у неділю, 15 вересня, повідомила Одеська обласна прокуратура

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Пошкоджений гараж. Фото: Одеська прокуратура

Ракетний удар по Одещині: наслідки

За даними слідства, 14 вересня близько 20:20 збройні сили РФ завдали ракетних ударів по цивільній та транспортній інфраструктурі Одещини. Унаслідок атаки загинули 62-річний чоловік і його 66-річна дружина, мешканці приватного будинку в Одеському районі. Ще одна жінка отримала осколкові поранення та була госпіталізована.

Наслідки нічної атаки на Одещину — прокуратура почала розслідування - фото 2
Пошкоджений будинок та прибудова. Фото: Одеська прокуратура

Які руйнування

Пошкоджено у щонайменше 13 приватних будинках дахи, вікна та фасади. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень ще встановлюється. 

Наслідки нічної атаки на Одещину — прокуратура почала розслідування - фото 3
Зруйнований будинок. Фото: Одеська прокуратура
Наслідки нічної атаки на Одещину — прокуратура почала розслідування - фото 4
Через ракетний удар пошкоджений дах у будинку. Фото: Одеська прокуратура

Що кажуть військові

За даними військових, ураження було завдано двома балістичними ракетами "Іскандер-М". Обидві ракети мали касетну бойову частину.

"Відтак пошкоджено більше десятка приватних будинків, господарчі споруди, а також транспортна інфраструктура. Внаслідок цього терористичного удару загинули двоє цивільних мешканців", — повідомив речник ОУВ Таврія Дмитро Лиховій. 

Прокурори та слідчі СБУ наразі документують цей воєнний злочин.

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