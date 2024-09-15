Нічний обстріл Чорноморської громади: загинули мирні мешканці, пошкоджено 20 будинків

Пошкоджені будинки внаслідок атаки. Фото: скриншот

Вночі в Чорноморській громаді російські окупанти завдали ракетного удару з тимчасово окупованого Криму, внаслідок чого загинули мирні мешканці. Пошкоджено щонайменше 20 будинків.

Про це у неділю, 15 вересня, повідомив мер міста Чорноморськ Василь Гуляєв.

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У ніч на 15 вересня російська армія завдала ракетного удару по Чорноморській громаді, що призвело до загибелі мирних мешканців. За словами мера, пошкоджено близько 20 житлових будинків, проте точну кількість постраждалих домівок визначить комісія міської ради, яка працює на місці трагедії..

"Загинули люди, і це ще раз підтверджує, з ким воює російська армія — з мирними жителями, пенсіонерами. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих", — сказав Василь Гуляєв.

За його словами, комунальні підприємства вже розпочали відновлювальні роботи, попри сильну зливу. Місцева влада обіцяє надати необхідну допомогу мешканцям, які втратили свої домівки або зазнали серйозних ушкоджень через обстріл.

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Вчора близько 22:00 російські окупаційні війська випустили дві балістичні ракети "Іскандер-М" по Одещині. Унаслідок російської ракетної атаки, ймовірно з використанням забороненої касетної бойової частини, пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Під час обстеження території рятувальники виявили тіла двох загиблих: чоловіка 1958 року народження та жінки 1962 року народження. Ще одна людина постраждала.