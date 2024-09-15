Хто з одеситів залишиться без світла сьогодні — список адрес

Одесити сьогодні залишились без світла до вечора — адреси
15 вересня 2024 10:26
Енергетики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 15 вересня, через ремонтні роботи ДТЕК абоненти південної розподільчої електромережі залишилися без світла. Електропостачання обіцяють повернути містянам до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.
Про це у неділю, 15 вересня, повідомили в Одеській міській раді.
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Де немає світла через ремонт
Південний РЕМ:
- вул. Валерія Самофалова, 1 — 15
- вул. Леваневського, 9а, 16, 16а, 18, 33, 35, 35а, 37 — 48
- вул. Літературна, 1, 21/1
- Фонтанська дорога, 69, 69/1, 69/2
- пров. Кортацці (пров. Каманіна), 8/корп.3
- пров. Компасний
- вул. Друга, 20
- вул. Друга /Чорноморка/, 18б
- вул. Симоненка, 2а.
Роботи до 19.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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