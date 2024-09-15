Хто з одеситів залишиться без світла сьогодні — список адрес

Енергетики ремонтують обладнання. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 15 вересня, через ремонтні роботи ДТЕК абоненти південної розподільчої електромережі залишилися без світла. Електропостачання обіцяють повернути містянам до вечора, проте час може змінюватися залежно від виконання ремонту.

Про це у неділю, 15 вересня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:

Адреси відключення світла. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Південний РЕМ:

вул. Валерія Самофалова, 1 — 15

вул. Леваневського, 9а, 16, 16а, 18, 33, 35, 35а, 37 — 48

вул. Літературна, 1, 21/1

Фонтанська дорога, 69, 69/1, 69/2

пров. Кортацці (пров. Каманіна), 8/корп.3

пров. Компасний

вул. Друга, 20

вул. Друга /Чорноморка/, 18б

вул. Симоненка, 2а.

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: