Кто из одесситов останется без света сегодня.

Одесситы сегодня остались без света до вечера — адреса
15 сентября 2024 10:26
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК
Сегодня, 15 сентября, из-за ремонтных работ ДТЭК абоненты южной распределительной сети остались без света. Электроснабжение обещают вернуть горожанам к вечеру, однако время может меняться в зависимости от выполнения ремонта.
Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщили в Одесском городском совете.
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Южный РЭС:
- ул. Валерия Самофалова, 1 - 15
- ул. Леваневского, 9а, 16, 16а, 18, 33, 35, 35а, 37 - 48
- ул. Литературная, 1, 21/1
- Фонтанская дорога, 69, 69/1, 69/2
- пров. Кортацци (пер. Каманина), 8/корп.3
- пров. Компасный
- ул. Вторая, 20
- ул. Вторая /Черноморка/, 18б
- ул. Симоненко, 2а.
Работы до 19.00
Куда обращаться при отключении света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
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