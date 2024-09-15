Кто из одесситов останется без света сегодня.

Энергетики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК

Сегодня, 15 сентября, из-за ремонтных работ ДТЭК абоненты южной распределительной сети остались без света. Электроснабжение обещают вернуть горожанам к вечеру, однако время может меняться в зависимости от выполнения ремонта.

Об этом в воскресенье, 15 сентября, сообщили в Одесском городском совете.

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Адреса отключения света. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

ул. Валерия Самофалова, 1 - 15

ул. Леваневского, 9а, 16, 16а, 18, 33, 35, 35а, 37 - 48

ул. Литературная, 1, 21/1

Фонтанская дорога, 69, 69/1, 69/2

пров. Кортацци (пер. Каманина), 8/корп.3

пров. Компасный

ул. Вторая, 20

ул. Вторая /Черноморка/, 18б

ул. Симоненко, 2а.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: