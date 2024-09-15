Погода в Одессе на 15 сентября.

Девушка идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Одессе сегодня, 15 сентября, будет ветреной и холодной. Днем и ночью ожидается дождь и гроза. Температура воздуха опустится до +21 °C. Синоптики также объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 15 сентября

Ночью: ночью в Одессе ожидаются осадки. Температура составляет +19 °C. Ветер северо-восточный, 4-10 м/с.

Утро: утром ожидается пасмурная погода, возможны осадки. Температура составляет +19 °C. Ветер северо-восточный, 6-10 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность и дождь. Температура будет составлять +23 °C. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Вечер: на вечер в городе тоже будет пасмурная погода. Температура воздуха будет +24 °C. Ветер северо-восточный, 4-10 м/с.

Прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 15 сентября

Облачно с прояснениями.

Днем местами сильный дождь.

Ветер северо-восточный, 7-14 м/с.

Температура ночью +15...+20 °C, днем +20...+25 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В целом, по словам синоптиков, такая погода в Одесской области продержится до конца недели. Так что не стоит рассчитывать на жару.

Прогноз погоды в Украине 15 сентября

В южных, восточных, днем и северных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальных территориях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 °C, днем +20...+25 °C, в южных и восточных областях ночью +16...+21 °C, днем +26...+30°C, в Крыму до +28 °C.