Погода в Одессе на 15 сентября.

Лучше переждать дома — синоптики предупреждают о значительном ухудшении погоды в Одессе
Погода в Одессе сегодня, 15 сентября, будет ветреной и холодной. Днем и ночью ожидается дождь и гроза. Температура воздуха опустится до +21 °C. Синоптики также объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 15 сентября
Ночью: ночью в Одессе ожидаются осадки. Температура составляет +19 °C. Ветер северо-восточный, 4-10 м/с.
Утро: утром ожидается пасмурная погода, возможны осадки. Температура составляет +19 °C. Ветер северо-восточный, 6-10 м/с.
День: днем в Одессе переменная облачность и дождь. Температура будет составлять +23 °C. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Вечер: на вечер в городе тоже будет пасмурная погода. Температура воздуха будет +24 °C. Ветер северо-восточный, 4-10 м/с.
Погода в Одесской области 15 сентября
- Облачно с прояснениями.
- Днем местами сильный дождь.
- Ветер северо-восточный, 7-14 м/с.
- Температура ночью +15...+20 °C, днем +20...+25 °C.
- На автодорогах области видимость добра.
В целом, по словам синоптиков, такая погода в Одесской области продержится до конца недели. Так что не стоит рассчитывать на жару.
Прогноз погоды в Украине 15 сентября
В южных, восточных, днем и северных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальных территориях без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +12...+17 °C, днем +20...+25 °C, в южных и восточных областях ночью +16...+21 °C, днем +26...+30°C, в Крыму до +28 °C.
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