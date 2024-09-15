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Краще перечекати вдома — синоптики попереджають про значне погіршення погоди в Одесі

15 вересня 2024 05:48
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі на 15 вересня
Дівчина йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі сьогодні, 15 вересня, буде вітряною та холодною. Вдень і вночі очікуються дощі та гроза. Температура повітря опуститься до +21 °C. Синоптики також оголосили штормове попередження. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 15 вересня

Ніч: вночі в Одесі очікуються опади. Температура становитиме +19 °C. Вітер північно-східний, 4 м/с.

Ранок: зранку очікується похмура погода, можливі опади. Температура становитиме +19 °C. Вітер північно-східний, 6 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність та дощ. Температура становитиме +23 °C.  Вітер північно-східний, 5 м/с. 

Вечір: на вечір в місті теж буде похмура погода. Температура повітря буде +24 °C. Вітер північно-східний, 4 м/с. 

Краще перечекати вдома — синоптики попереджають про значне погіршення погоди в Одесі - фото 1
Прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 15 вересня

  • Мінлива хмарність.
  • Вдень місцями великий дощ.
  • Вітер північно-східний, 7-14 м/с.
  • Температура вночі +15...+20 °C, вдень +20...+25 °C.
  • На автошляхах області видимість добра.
Краще перечекати вдома — синоптики попереджають про значне погіршення погоди в Одесі - фото 2
Прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Загалом, за словами синоптиків, така погода на Одещині протримається до кінця тижня. Тож не варто розраховувати на спеку.

Прогноз погоди в Україні 15 вересня

У південних, східних, вдень і північних областях України місцями короткочасний дощ, гроза; на решті територій без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі +12...+17 °C, вдень +20...+25 °C, у південних і у східних областях вночі +16...+21 °C, вдень +26...+30°C, в Криму до +28 °C. 

Краще перечекати вдома — синоптики попереджають про значне погіршення погоди в Одесі - фото 3
Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

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