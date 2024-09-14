Росія увечері атакувала ракетою передмістя Одеси — загинула подружня пара

Наслідки атаки. Фото: Одеська ОВА

Російські війська увечері в суботу, 14 вересня, завдали ракетного удару по Одеському району. Внаслідок атаки загинула подружня пара.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.

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За попередньою інформацією, ворог атакував передмістя Одеси ракетою з касетною бойовою частиною, яка є заборонена.

Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Під час проведення обстеження були виявлені тіла двох людей — чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження.

Крім того, ще одна 65-річна жінка отримала осколкове поранення голови та правого кульшового суглоба, її ушпиталили у стані середнього ступеня важкості.