Россия вечером атаковала ракетой пригород Одессы - погибла супружеская пара

Последствия атаки. Фото: Одесская ОВА

Российские войска вечером в субботу, 14 сентября, нанесли ракетный удар по Одесскому району. В результате атаки погибла супружеская пара.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в Telegram.

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Удар по Одессе 14 сентября

По предварительной информации, враг атаковал пригород Одессы ракетой с кассетной боевой частью, которая является запрещенной.

В результате обстрела повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Во время проведения обследования были обнаружены тела двух человек — мужчины и женщины 1958 и 1962 годов рождения.

Кроме того, еще одна 65-летняя женщина получила осколочное ранение головы и правого тазобедренного сустава, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.