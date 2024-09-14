Россия вечером атаковала ракетой пригород Одессы - погибла супружеская пара

В Одессе раздавались взрывы — враг совершил атаку на пригород, есть погибшие
Российские войска вечером в субботу, 14 сентября, нанесли ракетный удар по Одесскому району. В результате атаки погибла супружеская пара.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер в Telegram.
Удар по Одессе 14 сентября
По предварительной информации, враг атаковал пригород Одессы ракетой с кассетной боевой частью, которая является запрещенной.
В результате обстрела повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Во время проведения обследования были обнаружены тела двух человек — мужчины и женщины 1958 и 1962 годов рождения.
Кроме того, еще одна 65-летняя женщина получила осколочное ранение головы и правого тазобедренного сустава, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
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