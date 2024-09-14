Птахи і морська риба повертаються на Тузлівські лимани

Протока між Чорним морем та Тузлівськими лиманами. Фото: Іван Русєв

Протока між Чорним морем та Тузлівськими лиманами, що з'явилася наприкінці 2023 року, спричинила позитивні екологічні зміни в національному парку. Водно-болотні птахи та морські види риб масово повертаються, але проблема браконьєрства залишається.

Про це у суботу, 14 вересня, на своїй сторінці у Facebook написав еколог Іван Русєв.

Читайте також:

Допис Івана Русєва. Фото: скриншот

Відродження екосистеми

За його словами, у Національному природному парку "Тузлівські лимани" відбувається справжнє відродження екосистеми завдяки активному водообміну з Чорним морем. Протока, що утворилася наприкінці 2023 року, значно покращила екологічну ситуацію в лиманах. Цього літа на Тузлівських лиманах спостерігається рекордна кількість водно-болотних птахів — понад 100 тисяч особин та більше ніж 1,5 тисячі фламінго.

Вода в Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

Проблема браконьєрства на Тузлівських лиманах

Окрім птахів, у водоймах національного парку зафіксовано значну кількість морської риби, яка використовує лимани для нересту та нагулу жиру.

"Слід зазначити, що вперше за останні багато років влітку браконьєрам і негідникам не вдалося перекрити водообмін між морем і лиманами, оскільки на піщаний пересип доступ було перекрито військовими. Раніше браконьєри перекривали протоки, щоб тотально виловлювати рибу, яка восени мігрує з лиманів на зимівлю у море", — написав еколог.

Риба у Тузлівських лиманах. Фото: Іван Русєв

Втім, за словами Івана Русєва, проблема браконьєрства все ще залишається актуальною. Незаконний вилов риби часто відбувається вночі, іноді під прикриттям окремих прикордонників або військових. Боротьбу з порушниками активно веде водна поліція, яка регулярно патрулює територію та допомагає зберегти природний баланс на Тузлівських лиманах.