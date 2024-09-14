14 катерів Sea Force атакували бурову установку "Крим-2", знищено Су-30СМ

Атака на бурову установку. Фото: скриншот

Українські спецпризначенці провели успішну операцію в Чорному морі. Під час атаки на бурову установку "Крим-2" завдали значних втрат російським військовим, зокрема, ліквідувавши винищувач Су-30СМ.

Відео операції з'явилося у суботу, 14 вересня, в українських пабліках.

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11 вересня 2024 року українські воїни провели масштабну військову операцію в акваторії Чорного моря, у ході якої 14 десантних катерів Sea Force атакували бурову установку "Крим-2". Під час цієї операції, крім удару по стратегічному об'єкту, українські спецпідрозділи знищили російський бойовий літак Су-30СМ за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК).

Винищувач, що належав до складу 43 окремого морського авіаційного полку ВКС РФ, базованого в окупованому місті Саки, впав у море. Зв'язок із літаком був втрачений о 5 ранку, після чого російські сили почали пошуково-рятувальну операцію, використовуючи літак Ан-26 та гелікоптери Мі-8 і Ка-27. За кілька годин вони виявили уламки літака та пляму авіаційного пального на відстані 70 км на північний захід від мису Тарханкут.

Знищення Су-30СМ стало серйозним ударом для російських військ, оскільки вартість такого літака оцінюється у близько 50 мільйонів доларів.

Бурова установка "Крим-2": що відомо

Після анексії Криму у 2014 році, бурові газовидобувні платформи В312 "Петро Годованець" та В319 "Україна" були захоплені російськими окупантами. У народі ці об'єкти отримали назву "Вишки Бойка", оскільки вони були побудовані під час каденції Юрія Бойка на посаді міністра енергетики. Росіяни, захопивши ці платформи, перейменували їх на "Крим-1" і "Крим-2".

Ці платформи були побудовані сінгапурською компанією Keppel за єдиним проєктом. Вони мають вражаючі технічні характеристики: водотоннажність у 10,406 тонн, довжину 68,5 метрів і ширину 63,4 метра. Глибина осадки платформи становить 4,9 метра. На борту кожної з платформ може розміщуватися до 120 осіб, а команда здатна автономно функціонувати на них протягом 30 діб.