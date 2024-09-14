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На Миколаївщині підприємство скидає забруднені води в Південний Буг

14 вересня 2024 16:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Микитівський гранітний кар'єр порушив екологічні норми: скидає недостатньо очищені води в Південний Буг
Річка Південний Буг. Фото ілюстративне: wownature.in.ua
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Приватне акціонерне товариство "Микитівський гранітний кар'єр" викликало занепокоєння екологічної інспекції через скидання недостатньо очищених стічних вод у річку Південний Буг. Позапланова перевірка виявила серйозні порушення, а посадову особу підприємства притягнуто до відповідальності.

Про це у п'ятницю, 13 вересня, повідомили в Державній екологічній інспекції Південного округу.

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Повідомлення Державної екологічної інспекції Південного округу. Фото: скриншот

Скидання недостатньо очищених вод у річку

До інспекції надійшло звернення щодо скиду недостатньо очищених стічних вод від Приватного акціонерного товариства "Микитівський гранітний кар'єр" до річки Південний Буг. На основі цього звернення було отримано погодження на проведення позапланової перевірки, результати якої виявили кілька серйозних порушень:

  • Перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин: Перевірка показала, що у 2022-2023 роках на випуску № 1 було зафіксовано перевищення дозволених концентрацій хлоридів, сульфатів, нітритів, нітратів, азоту амонійного, нафтопродуктів, загального заліза, фосфатів, ХСК (хімічна споживана кисень), БСК5 (біологічна споживана кисень).
  • Відсутність відомчого контролю: У 1-3 кварталах 2022 року відсутній контроль з боку підприємства за якістю скидання стічних вод.
  • Недостовірність звітної інформації: Надавана звітність була невірною, що ускладнило контроль за дотриманням норм.

Яка сума збитків

Загальна сума розрахованих збитків екології перевищує 36 тисяч гривень. Внаслідок виявлених порушень, посадову особу підприємства було притягнуто до адміністративної відповідальності відповідно до частин 1 статей 59, 60 та статті 91-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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