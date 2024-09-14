Никитовский гранитный карьер нарушил экологические нормы: сбрасывает недостаточно очищенные воды в Южный Буг

Река Южный Буг. Фото иллюстративное: wownature.in.ua

Частное акционерное общество "Никитовский гранитный карьер" вызвало беспокойство экологической инспекции из-за сброса недостаточно очищенных сточных вод в реку Южный Буг. Внеплановая проверка выявила серьезные нарушения, а должностное лицо предприятия привлечено к ответственности.

Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщили вГосударственной экологической инспекции Южного округа.

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Сброс недостаточно очищенных вод в реку

В инспекцию поступило обращение о сбросе недостаточно очищенных сточных вод от Частного акционерного общества "Никитовский гранитный карьер" к реке Южный Буг. На основе этого обращения было получено согласование на проведение внеплановой проверки, результаты которой выявили несколько серьезных нарушений:

Превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ: Проверка показала, что в 2022-2023 годах на выпуске № 1 было зафиксировано превышение разрешенных концентраций хлоридов, сульфатов, нитритов, нитратов, азота аммонийного, нефтепродуктов, общего железа, фосфатов (биологический потребляемый кислород).

Отсутствие ведомственного контроля: В 1-3 кварталах 2022 отсутствует контроль со стороны предприятия по качеству сброса сточных вод.

Недостоверность отчетной информации: Предоставляемая отчетность была неверной, что усложнило контроль за соблюдением норм.

Какая сумма ущерба

Общая сумма рассчитанного ущерба экологии превышает 36 тысяч гривен. В результате выявленных нарушений должностное лицо предприятия было привлечено к административной ответственности в соответствии с частями 1 статей 59, 60 и статьей 91-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях.