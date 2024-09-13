На трасі Одеса-Миколаїв готують великий ремонт

Варварівський міст у Миколаєві. Фото: Вікіпедія

На дорозі Миколаїв-Одеса планують збільшити число смуг. Також у планах реконструкція Варварівського мосту. Це не тільки пожвавить рух на трасі, але й допоможе уникнути численних аварій.

Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum, що проходив вчора в Одесі, заявив сам Олександр Сєнкевич.

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Що буде з дорогою

Олександр Сєнкевич назвав Варварівський міст "дорогою смерті" й нагадав, що тут майже щодня стаються смертельні ДТП.

"Плануємо розширити дорогу до чотирьох смуг і збудувати новий міст", — повідомив мер.

Реконструкція дороги проводитиметься за підтримки японських партнерів.

Нагадаємо, що зараз на дорозі тільки дві смуги руху.

Що відомо про міст

Варварівський міст через ріку Південний Буг з’єднує район Варварівка з рештою Миколаєва. Його збудували у 1960-х роках за унікальною на той час технологією. З тих пір міст ремонтували двічі — у 1991 та 2001-2004 роках. Тим не менш, у 2008 році спеціалісти обґрунтували необхідність нового термінового ремонту мосту. Втім, його досі не проводили.

Миколаїв у війні

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення, протягом 160 днів, до визволення Херсона, Миколаїв бомбардували майже щодня. Зокрема, були вщент зруйновані чотири школи та травматологічне відділення лікарні. Наразі, за словами Олександра Сєнкевича, попередня сума збитків місту від російських обстрілів становить близько 300 мільйонів євро.