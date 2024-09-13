На трассе Одесса-Николаев готовят большой ремонт

Варваровский мост в Николаеве. Фото: Википедия

На дороге Николаев – Одесса планируют увеличить число полос. Также планируется реконструкция Варваровского моста. Это не только оживит движение на трассе, но и поможет избежать многочисленных аварий.

Об этом на форуме Odesa Revival Economic Forum, проходившем вчера в Одессе, заявил сам Александр Сенкевич.

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Что будет с дорогой

Александр Сенкевич назвал Варваровский мост "дорогой смерти" и напомнил, что здесь почти каждый день происходят смертельные ДТП.

"Планируем расширить дорогу до четырех полос и построить новый мост", — сообщил мэр.

Реконструкция дороги будет производиться при поддержке японских партнеров.

Напомним, что сейчас на дороге только две полосы движения.

Что известно о городе

Варваровский мост через реку Южный Буг соединяет район Варваровка с остальным Николаевом. Его построили в 1960-х годах по уникальной технологии. С тех пор мост ремонтировали дважды – в 1991 и 2001-2004 годах. Тем не менее, в 2008 году специалисты обосновали необходимость срочного ремонта моста. Впрочем, его до сих пор не проводили.

Николаев в войне

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения в течение 160 дней до освобождения Херсона Николаев бомбардировали почти каждый день. В частности, были полностью разрушены четыре школы и травматологическое отделение больницы. По словам Александра Сенкевича, предварительная сумма ущерба городу от российских обстрелов составляет около 300 миллионов евро.