В Киеве обсудили безопасность украинских портов

Владимир Зеленский выступает на конференции в Киеве. Фото: Facebook

Разрушение россиянами зерновых терминалов и инфраструктуры украинских портов чревато не только экономикой страны, но и глобальной продовольственной безопасностью. Поэтому защита портов Одесской области – одна из главных задач государства.

Об этом говорилось на международной конференции "United for Justice. Accountability for the Attacks against Civilian Objects" в Киеве, сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Масштабы разрушений

За последние два года российские оккупанты уничтожили в Украине 280 объектов портовой инфраструктуры, более 150 транспортных средств, 17 гражданских судов, в том числе более 100 тысяч тонн зерновых грузов. Тем не менее Украина остается одним из крупнейших экспортеров агропродукции в мире.

"Год назад, благодаря поддержке военно-морских сил ВСУ и наших международных партнеров Украина запустила в работу морской коридор. Несмотря на постоянные обстрелы врагом портовой инфраструктуры, этот коридор не прекращал своей работы. тонн грузов, из которых 46 миллионов тонн агропродукции пошли на экспорт в более чем 46 стран мира. продовольственную безопасность », — подчеркнул замминистра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач.

Приоритеты защиты

В министерстве определяют следующие главные задачи на сегодняшний день:

поддержка бесперебойной работы Украинского морского коридора;

восстановление и модернизацию портовой инфраструктуры;

диджитализация процессов в портах;

сохранение и развитие потенциала Дунайского портового кластера;

обеспечение стабильного функционирования железнодорожной инфраструктуры, ведущей в порты.

Атака на зерно

Напомним, что вчера, 12 сентября, российская ракета попала в гражданское судно под флагом Сент-Китс и Невис, которое везло груз пшеницы для Египта сразу после выхода из украинских территориальных вод. По предварительным данным, обошлось без жертв. В этой связи президент Владимир Зеленский напомнил, что от нормальной и беспрепятственной работы украинского продовольственного коридора зависит внутренняя стабильность и жизнь десятков стран в разных частях света.