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Что пережили одесситы этой ночью — последствия российской атаки

13 сентября 2024 14:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Что рассказывают одесситы, пережившие российскую атаку
Жители осматривают поврежденный гараж. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В ночь на пятницу, 13 сентября, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. В домах в пострадавшем районе выбиты окна, людям избили машины и хозяйственные постройки.

Об этом сообщают Новини.LIVE с места событий.

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"Слава Богу, все живы"

У одесситки Ирины взрывной волной повредило весь дом. Окна разрушены, испорчена крыша, стены у окон пошли трещинами.

"И кухня, и веранда, и крыша, и гараж. У соседа и у нас нахлынуло больше всего. Дома никого не было, это нас спасло. Бывает такое, прилетает, какие-то ранения, порезы. Слава Богу, все живы", — рассказывает женщина.

https://t.me/odesalivetv/77049

По ее словам, окна в доме покрыли полиэтиленом. Пока тепло, Ирина с мужем будет жить там, а если не успеют поставить стекло к зиме, придется жить у дочери.

  • Что пережили одесситы этой ночью — последствия российской атаки - фото 1
    Поврежден россиянами дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE
  • Что пережили одесситы этой ночью — последствия российской атаки - фото 2
    Поврежден россиянами дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE
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    Поврежден россиянами дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE
  • Что пережили одесситы этой ночью — последствия российской атаки - фото 4
    Поврежден россиянами дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE
  • Что пережили одесситы этой ночью — последствия российской атаки - фото 5
    Поврежден россиянами гараж в Одессе. Фото: Новини.LIVE
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В районе ни одного хранилища

Маргарита Дайнего с мужчиной во время атаки были дома. Одесситка рассказывает, что подвала у них нет, а бомбоубежища в районе вообще отсутствуют. К счастью, супруги не пострадали. Но в доме выбило окно, оторвало кусок крыши, пострадали также гараж и автомобиль. Пойдет дождь, дом потечет, говорит Маргарита.

"Мы считали, что у нас безопасный район. Мы не просто испугались, это трэш какой-то. Сначала был покой, потом был какой-то срыв, а сейчас уже паника, ты не понимаешь, что дальше будет",  рассказывает она.

Куда обращаться за помощью

На место происшествия сразу прибыли представители Красного Креста и благотворительной организации "Десятое апреля". Мэрия Одессы развернула оперативный штаб. Владельцы поврежденных домов могут обращаться за помощью и консультацией в Пересыпскую районную администрацию по адресу: проспект Добровольского, 106 с 08:00 до 17:00 или по телефону: (048) 750-24-21.

Что известно об атаке

Из-за падения обломков дронов повреждено по меньшей мере 20 частных домовладений, операторское здание АЗС, хозяйственные постройки и автомобили. Ранение получил 74-летний мужчина, ему оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Напомним, воздушная тревога в ночь на пятницу длилась около двух часов. По данным Воздушного командования "Юг", за ночь над Одесской областью сбили 16 шахедов. Кроме того, 12 сентября оккупанты атаковали регион баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М".

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