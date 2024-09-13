В Одессе показали последствия ночной атаки россиян

Последствия падения дрона в Одессе. Фото: Одесская прокуратура

В ночь на 13 сентября россияне атаковали Одессу и область ударными беспилотниками. Прокуратура возбудила уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Специалисты продолжают осматривать места падения дронов и составлять полный перечень разрушений и повреждений.

Фото с места событий опубликовала Одесская областная прокуратура.

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Последствия атаки

Из-за падения обломков дронов повреждено по меньшей мере 20 частных домовладений, операторское здание АЗС, хозяйственные постройки и автомобили. Ранение получил 74-летний мужчина, ему оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Гараж, разрушенный российским дроном. Фото: Одесская прокуратура

Подробности боя

Воздушная тревога в ночь на пятницу длилась около двух часов. По данным Воздушного командования "Юг", за ночь над Одесской областью сбили 16 шахедов. Кроме того, 12 сентября оккупанты атаковали регион баллистической ракетой, вероятно "Искандер-М".