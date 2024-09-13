В Одесі показали наслідки нічної атаки росіян

Нічна атака на Одесу — опубліковані фото руйнувань
У ніч на 13 вересня росіяни атакували Одесу та область ударними безпілотниками. Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Фахівці продовжують оглядати місця падіння дронів і складати повний перелік руйнувань та пошкоджень.
Фото з місця подій опублікувала Одеська обласна прокуратура.
Наслідки атаки
Через падіння уламків дронів пошкоджено щонайменше 20 приватних домоволодінь, операторську будівлю АЗС, господарські споруди та автомобілі. Поранення отримав 74-річний чоловік, йому надано медичну допомогу на місці події.
Подробиці бою
Повітряна тривога у ніч на п’ятницю тривала близько двох годин. За даними Повітряного командування "Південь", за ніч над Одещиною збили 16 шахедів. Крім того, 12 вересня окупанти атакували регіон балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандер-М".
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