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Тисячі одеситів сьогодні будуть без світла — адреси

13 вересня 2024 10:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Де в Одесі не буде світла 13 вересня
Електрик лагодить електромережу. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 13 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у п'ятницю, 13 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Північний РЕМ:  

  • Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103;
  • 2-а, 3-а, 7-а, 9-а Пересипська;
  • Балтська дор., 28;
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;
  • Каришковського, 2-60;
  • пров. 1й, 2-й, 3-й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-45;
  • Жевахова гора, 3-81; 
  • Ринкова, 7;
  • пров. 1й, 2-й, 3-й, 4-й, 5й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський, 1-54; 
  • Героїв Оборони Одеси, 48-58;
  • Кап.Кузнєцова, 93, 95; 
  • Л.Українки, 45;
  • Локомотивна, 1-27. 

Роботи до 19.00 

Південний РЕМ:  

  • Левітана, 113-116. 

Роботи до 18.00.

Крім того, до 16:00 заплановані роботи за такими адресами:

  • Дерибасівська, 1; 
  • Новоберегова, 12а; 
  • Рясна (Обільна), 14; 
  • Ак.Глушко, 22-24; 
  • Костанді, 203/4. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла світло

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