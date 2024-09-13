Де в Одесі не буде світла 13 вересня

Електрик лагодить електромережу. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 13 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у п'ятницю, 13 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103;

2-а, 3-а, 7-а, 9-а Пересипська;

Балтська дор., 28;

пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;

Каришковського, 2-60;

пров. 1й, 2-й, 3-й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-45;

Жевахова гора, 3-81;

Ринкова, 7;

пров. 1й, 2-й, 3-й, 4-й, 5й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський, 1-54;

Героїв Оборони Одеси, 48-58;

Кап.Кузнєцова, 93, 95;

Л.Українки, 45;

Локомотивна, 1-27.

Роботи до 19.00

Південний РЕМ:

Левітана, 113-116.

Роботи до 18.00.

Крім того, до 16:00 заплановані роботи за такими адресами:

Дерибасівська, 1;

Новоберегова, 12а;

Рясна (Обільна), 14;

Ак.Глушко, 22-24;

Костанді, 203/4.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: