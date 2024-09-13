Де в Одесі не буде світла 13 вересня

Тисячі одеситів сьогодні будуть без світла — адреси
13 вересня 2024 10:19
Електрик лагодить електромережу. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 13 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.
Про це у п'ятницю, 13 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- Вікандера і Ларсена (8 Березня), 42-103;
- 2-а, 3-а, 7-а, 9-а Пересипська;
- Балтська дор., 28;
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;
- Каришковського, 2-60;
- пров. 1й, 2-й, 3-й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-45;
- Жевахова гора, 3-81;
- Ринкова, 7;
- пров. 1й, 2-й, 3-й, 4-й, 5й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський, 1-54;
- Героїв Оборони Одеси, 48-58;
- Кап.Кузнєцова, 93, 95;
- Л.Українки, 45;
- Локомотивна, 1-27.
Роботи до 19.00
Південний РЕМ:
- Левітана, 113-116.
Роботи до 18.00.
Крім того, до 16:00 заплановані роботи за такими адресами:
- Дерибасівська, 1;
- Новоберегова, 12а;
- Рясна (Обільна), 14;
- Ак.Глушко, 22-24;
- Костанді, 203/4.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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