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Тысячи одесситов сегодня будут без света — адреса

13 сентября 2024 10:19
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Где в Одессе не будет света 13 сентября
Электрик чинит электросеть. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 13 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки к 19:00.

Об этом в пятницу, 13 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета .

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Северный РЭС:

  • Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103;
  • 2-я, 3-я, 7-я, 9-я Пересыпская;
  • Балтская дор., 28;
  • пров. Савранский (Большевицкий), 3-10;
  • Карышковского, 2-60;
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-45;
  • Жеваховая гора, 3-81;
  • Рыночная, 7;
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54;
  • Героев Обороны Одессы, 48-58;
  • Кап.Кузнецова, 93, 95;
  • Л.Украинки, 45;
  • Локомотивная, 1-27.

Работы до 19.00

Южный РЭС:

  • Левитана, 113-116.

Работы до 18:00.

Кроме того, к 16:00 запланированы работы по следующим адресам:

  • Дерибасовская, 1;
  • Новоберегова, 12а;
  • Обильная (Обильная), 14;
  • Ак.Глушко, 22-24;
  • Костанди, 203/4.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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