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Последствия ночной атаки на Одессу — пострадали дома, ранены

13 сентября 2024 09:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Из-за российской атаки на Одессу пострадал мужчина
Обломок дрона на улице в Одессе. Фото: Facebook/Екатерина Михейцева
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Ночью враг обстрелял Одессу шахедами из временно оккупированного Крыма. Боевая работа ПВО длилась около часа. Из-за падения обломков русских дронов пострадал один человек, повреждены здания и автомобили.

Об этом сообщил в Telegram начальник Одесской ОВА Олег Кипер .

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В результате ночной атаки пострадал 74-летний мужчина. У него резана рана руки. Медики предоставили ему помощь на месте.

Олег Кипер в очередной раз призвал одесситов и жителей области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Поврежденные здания

Обломки шахедов повредили четыре гаража, остекление в двадцати частных жилых домах, четыре легковых автомобиля и две пристройки к жилым домам. Напомним, утром одесситы обнаружили остатки дронов на улицах.

Последствия российской атаки против гражданского населения фиксируют правоохранители.

Ночной бой

Воздушную тревогу в ночь на пятницу дали в 1:38, продолжалась она до 3:25. Воздушные силы Украины сообщали, что в направлении Одесской области двигалось несколько групп вражеских ударных беспилотников.

В Воздушном командовании "Юг" рассказали, что за ночь над Одесской областью сбили 16 шахедов. Кроме того, 12 сентября оккупанты атаковали регион баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М".

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