Из-за российской атаки на Одессу пострадал мужчина

Последствия ночной атаки на Одессу — пострадали дома, ранены
Ночью враг обстрелял Одессу шахедами из временно оккупированного Крыма. Боевая работа ПВО длилась около часа. Из-за падения обломков русских дронов пострадал один человек, повреждены здания и автомобили.
Об этом сообщил в Telegram начальник Одесской ОВА Олег Кипер .
Что известно о раненом
В результате ночной атаки пострадал 74-летний мужчина. У него резана рана руки. Медики предоставили ему помощь на месте.
Олег Кипер в очередной раз призвал одесситов и жителей области не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Поврежденные здания
Обломки шахедов повредили четыре гаража, остекление в двадцати частных жилых домах, четыре легковых автомобиля и две пристройки к жилым домам. Напомним, утром одесситы обнаружили остатки дронов на улицах.
Последствия российской атаки против гражданского населения фиксируют правоохранители.
Ночной бой
Воздушную тревогу в ночь на пятницу дали в 1:38, продолжалась она до 3:25. Воздушные силы Украины сообщали, что в направлении Одесской области двигалось несколько групп вражеских ударных беспилотников.
В Воздушном командовании "Юг" рассказали, что за ночь над Одесской областью сбили 16 шахедов. Кроме того, 12 сентября оккупанты атаковали регион баллистической ракетой, вероятно, "Искандер-М".
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