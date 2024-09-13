В Одесі на вулиці знайшли уламки збитого дрона

Уламок дрону на вулиці в Одесі. Фото: Facebook/Катерина Міхєйцева

Вночі одесити чули звуки повітряного бою, а вранці на вулицях міста знайшли уламки ударних безпілотників. Повітряна тривога тривала майже дві години.

Фото залишків збитих дронів опублікувала у Facebook одеситка Катерина Міхєйцева.

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За словами Катерини, ворожий дрон ледь не залетів до її вікна.

"Балалайка чортова. Крізь сон подумала, що п’яні на мопеді ганяють. На дуже великому і шкідливому мопеді. В принципі, близько до реальності. Ледь у вікно не заїхали. Дивом ніхто з людей не постраждав", — написала одеситка.

Уламок шахеда на вулиці в Одесі. Фото: Facebook/Катерина Міхєйцева

Зазначимо, що, за повідомленнями Військово-Морських Сил ЗСУ, сьогодні вночі на Одещині збили два ворожих дрони-камікадзе Shahed-136.

Нічна тривога

Повітряну тривогу у ніч на п’ятницю дали о 1:38, тривала вона до 3:25. Повітряні сили України повідомляли, що у напрямку Одеської області рухалися кілька груп ворожих ударних безпілотників.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.