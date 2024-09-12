Одеса може стати одним із центрів виробництва дронів

Учасники Odesa Revival Economic Forum. Фото: Новини.LIVE

Україна на сьогодні є одним з лідерів у розробці та впровадженні безпілотних систем. Чимало ІТ-компаній з початком повномасштабної війни переорієнтувалися на потреби оборони. В Одесі також працюють у цьому напрямку.

Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum, що проходить сьогодні в Одесі, заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ, керівник проєкту Дія.Сіty Олександр Борняков.

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На найвищому рівні

За словами заступника міністра, Україна сьогодні демонструє найвищий рівень впровадження і координації безпілотних систем. Якщо на початку повномасштабного вторгнення дрони виробляли лише три компанії у країні, то сьогодні таких фірм вже 700.

"Я знаю щонайменше п’ять прикладів компаній, які рік тому не існували взагалі, а сьогодні ці компанії заробляють сотні мільйонів доларів на рік", — говорить Олександр Борняков.

Такі компанії виробляють сотні тисяч безпілотників на потреби Сил оборони. Крім того, розробляються дрони, які допоможуть у розмінуванні територій. Такий апарат може не тільки відшукати міну, але й ідентифікувати її тип за допомогою датчиків.

Ситуація в Одесі

Олександр Борняков зазначив, що в Одесі "багато чого робиться". За його словами, міська влада могла б сприяти виробникам безпілотників, зокрема, виділивши площу під виробничі потужності й допомігши у проведенні мереж.