Одеса може стати одним із центрів виробництва дронів

Одеса може стати одним з центрів виробництва дронів — що для цього потрібно
Україна на сьогодні є одним з лідерів у розробці та впровадженні безпілотних систем. Чимало ІТ-компаній з початком повномасштабної війни переорієнтувалися на потреби оборони. В Одесі також працюють у цьому напрямку.
Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum, що проходить сьогодні в Одесі, заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ, керівник проєкту Дія.Сіty Олександр Борняков.
На найвищому рівні
За словами заступника міністра, Україна сьогодні демонструє найвищий рівень впровадження і координації безпілотних систем. Якщо на початку повномасштабного вторгнення дрони виробляли лише три компанії у країні, то сьогодні таких фірм вже 700.
"Я знаю щонайменше п’ять прикладів компаній, які рік тому не існували взагалі, а сьогодні ці компанії заробляють сотні мільйонів доларів на рік", — говорить Олександр Борняков.
Такі компанії виробляють сотні тисяч безпілотників на потреби Сил оборони. Крім того, розробляються дрони, які допоможуть у розмінуванні територій. Такий апарат може не тільки відшукати міну, але й ідентифікувати її тип за допомогою датчиків.
Ситуація в Одесі
Олександр Борняков зазначив, що в Одесі "багато чого робиться". За його словами, міська влада могла б сприяти виробникам безпілотників, зокрема, виділивши площу під виробничі потужності й допомігши у проведенні мереж.
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