Одесса может стать одним из центров производства дронов — что для этого нужно
Украина на сегодняшний день является одним из лидеров в разработке и внедрении беспилотных систем. Многие ИТ-компании с началом полномасштабной войны переориентировались на нужды обороны. В Одессе тоже работают в этом направлении.
Об этом на проходящем сегодня в Одессе форуме Odesa Revival Economic Forum заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития ИТ, руководитель проекта Дія.Сіті Александр Борняков.
На самом высоком уровне
По словам замминистра, Украина сегодня демонстрирует самый высокий уровень внедрения и координации беспилотных систем. Если в начале полномасштабного вторжения дроны производили всего три компании в стране, то сегодня таких фирм уже 700.
"Я знаю по меньшей мере пять примеров компаний, которые год назад не существовали вообще, а сегодня эти компании зарабатывают сотни миллионов долларов в год", — говорит Александр Борняков.
Такие компании производят сотни тысяч беспилотников на нужды Сил обороны. Кроме того, разрабатываются дроны, которые помогут в разминировании территорий. Такой аппарат может не только найти мину, но и идентифицировать ее тип с помощью датчиков.
Ситуация в Одессе
Александр Борняков отметил, что в Одессе "многое делается". По его словам, городские власти могли бы способствовать производителям беспилотников, в частности, выделив площадь под производственные мощности и помогая в проведении сетей.
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