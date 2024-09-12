Одесса может стать одним из центров производства дронов

Участники Odesa Revival Economic Forum. Фото: Новини.LIVE

Украина на сегодняшний день является одним из лидеров в разработке и внедрении беспилотных систем. Многие ИТ-компании с началом полномасштабной войны переориентировались на нужды обороны. В Одессе тоже работают в этом направлении.

Об этом на проходящем сегодня в Одессе форуме Odesa Revival Economic Forum заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития ИТ, руководитель проекта Дія.Сіті Александр Борняков.

Читайте также:

На самом высоком уровне

По словам замминистра, Украина сегодня демонстрирует самый высокий уровень внедрения и координации беспилотных систем. Если в начале полномасштабного вторжения дроны производили всего три компании в стране, то сегодня таких фирм уже 700.

"Я знаю по меньшей мере пять примеров компаний, которые год назад не существовали вообще, а сегодня эти компании зарабатывают сотни миллионов долларов в год", — говорит Александр Борняков.

Такие компании производят сотни тысяч беспилотников на нужды Сил обороны. Кроме того, разрабатываются дроны, которые помогут в разминировании территорий. Такой аппарат может не только найти мину, но и идентифицировать ее тип с помощью датчиков.

Ситуация в Одессе

Александр Борняков отметил, что в Одессе "многое делается". По его словам, городские власти могли бы способствовать производителям беспилотников, в частности, выделив площадь под производственные мощности и помогая в проведении сетей.