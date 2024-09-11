В Румынии обсуждают изменения в закон, чтобы сбивать российские дроны

Российский дрон в небе. Фото иллюстративное: google.com

Румынские сенаторы и представители Министерства национальной обороны обсуждают изменения в законодательство, позволяющие военным сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. В последние дни по меньшей мере два российских "шахеда", направляясь на Одесскую область, залетали на румынскую территорию.

Об этом сообщает румынское информагентство Agerpres.

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Что обсуждают

На заседании комитета Сената Румынии по обороне примут участие представители правительства. По данным агентства, одной из тем встречи станет возможность изменить законы страны таким образом, чтобы румынские военные могли сбивать российские дроны на своей территории.

Напомним, ранее глава Сената Николае Чуке предлагал заключить соответствующий протокол с Украиной.

Что говорят в правительстве

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отметил, что к ситуации следует относиться крайне серьезно.

"Что я могу сказать наверняка: если беспилотник заходит на территорию Румынии и его идентифицируют как поразивший цель на территории Румынии, то он будет немедленно сбит", — подчеркнул он.

Дроны в Румынии

Согласно данным румынских военных, вероятно, один из дронов, которыми россияне обстреливали Одесскую область 8 сентября, попал в необитаемый район Румынии вблизи города Периправа. Бухарест поднимал истребители F-16 для контроля воздушной ситуации.