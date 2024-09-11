У Румунії обговорюють зміни до закону, щоби збивати російські дрони

Російський дрон у небі. Фото ілюстративне: google.com

Румунські сенатори і представники Міністерства національної оборони обговорюють зміни до законодавства, які дозволять військовим збивати дрони, що порушують повітряний простір країни. Останніми днями щонайменше два російських "шахеди", прямуючи на Одеську область, залітали на румунську територію.

Про це повідомляє румунське інформагентство Agerpres.

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Що обговорюють

На засіданні комітету Сенату Румунії з питань оборони візьмуть участь представники уряду. За даними агентства, однією з тем зустрічі буде можливість змінити закони країни таким чином, щоби румунські військові могли збивати російські дрони на своїй території.

Нагадаємо, раніше голова Сенату Ніколає Чуке пропонував укласти відповідний протокол з Україною.

Що кажуть в уряді

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку зауважив, що до ситуації слід ставитися вкрай серйозно.

"Що я можу сказати напевно: якщо безпілотник заходить на територію Румунії і його ідентифікують як такий, що має вразити ціль на території Румунії, то він буде негайно збитий", — наголосив він.

Дрони в Румунії

Згідно з даними румунських військових, ймовірно, один з дронів, якими росіяни обстрілювали Одеську область 8 вересня, влучив у нежилий район Румунії поблизу міста Періправа. Бухарест підіймав винищувачі F-16 для контролю повітряної ситуації.