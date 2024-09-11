"Корпорація монстрів" увійшла до ТОП-50 найбільших благодійників України

Працівники "Корпорації монстрів" відправляють посилки військовим. Фото: Facedook/Катерина Ножевнікова

Благодійний фонд "Корпорація монстрів" посів 28-е місце у рейтингу найбільших доброчинних організацій України від журналу Forbes. А серед організацій, що допомагають армії, одеські "монстри" опинилися на п’ятому місці, поступившись лише таким потужним структурам, як "Повернись живим" або Фонд Сергія Притули.

Про це у Facebook повідомила засновниця фонду Катерина Ножевнікова.

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Визнання успіху

Очільниця організації зауважила, що у "Корпорації монстрів" працюють лише 12 людей, а кошти фонд збирає виключно на її особистій сторінці у Facebook.

"Ми не збираємося на круглі столи, не їздимо на ретріти, в нас постійно лунають жахливі жарти та чорний гумор (від якого навіть лікарі впадають в транс), ми не користуємся новітніми технологіями та і латте на лавандовому молоці в офісі не буде ніколи — але ви найщиріші та найвідданіші справі люди, і таких, як ви, які вміють так пахати на благо країни з Вогнем не знайдеш! Я щаслива та пишаюсь тим, що ви поруч", — написала Катерина Ножевнікова, звертаючись до колег.

Історія фонду

"Корпорація монстрів" була заснована ще у 2014 році, коли почалася російська агресія на сході України. Офіційний статус благодійного фонду вона отримала у 2017 році. Засновницею і незмінною керівницею організації від самого початку була Катерина Ножевнікова. Під час пандемії COVID-19 "монстри" зосередилися на допомозі хворим та медикам, а після початку повномасштабного російського вторгнення — на підтримці Збройних Сил України. Наразі 65% донатів фонд отримує від фізичних осіб з усього світу, 35% — від юридичних осіб.