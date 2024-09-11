Поліцейські озвучили свою версію конфлікту на вулиці Ядова

Поліцейські складають протокол на затриманого. Фото: ГУНП

Чоловік намагався втекти від працівників ТЦК, а коли його наздогнали, почав кидатися на поліцейських. Щодо нього склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство та злісну непокору законній вимозі правоохоронця.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Що говорить поліція

Вдень у середу, 11 вересня, поліцейські та співробітники ТЦК зупинили 46-річного перехожого. Він відмовився надати документи, почав тікати, впав і пошкодив коліно. Коли втікача наздогнали, він намагався вдарити поліцейських палицею.

У конфлікт втрутилися перехожі, які почали заступатися за чоловіка. На місце прибули патрульні поліцейські, які вдягнули на нього кайданки. Повідомляється, що одесита затримали в адміністративному порядку.

Що говорять очевидці

Нагадаємо, відео конфлікту потрапило у мережу. За словами очевидців, чоловіка затримували силою і він знепритомнів — буцімто через побиття. На відео видно, як він лежить на землі.

Зазначимо, що керівництво поліції призначило службове розслідування дій правоохоронців.

Що загрожує тим, хто не оновився на військовому обліку

До тих військовозобов’язаних, які не встигли вчасно оновити військово-облікові дані, можуть бути застосовані санкції, наприклад тимчасове обмеження в праві користування транспортними засобами. Сума штрафу передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За вчинення вперше адміністративного правопорушення передбачено штраф 17000 грн, за повторне протягом року — 25500 грн.