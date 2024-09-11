В Одесі другий день поспіль повідомляють про мінування шкіл

Учні та батьки біля школи. Фото ілюстративне: Viber

У середу, 11 вересня, невідомі повідомили про замінування Маріїнської гімназії. Це вже не перший такий випадок за останні дні. Вчора такі ж повідомлення отримали декілька шкіл, а у п’ятницю — близько десяти навчальних закладів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Що відомо

Повідомляється, що замінували машину на розі Торгової та Софіївської та Маріїнську гімназію. На місці працюють всі екстрені служби.

Епідемія мінувань

Вчора, у вівторок, 10 вересня, через можливе мінування припинили роботу не менше восьми шкіл. Дітей з навчальних закладів евакуювали. У п’ятницю, 6 вересня, повідомлення від "мінерів" отримали щонайменше 12 закладів освіти. За рішенням адміністрацій, деякі школи перейшли на онлайн-навчання.

Що загрожує за фейкове мінування

Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, карається позбавленням волі на строк від 2 до 6 років. Якщо ж йдеться про критично важливі об’єкти інфраструктури, будівлі чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, заклади охорони здоров’я, заклади освіти, або якщо це повідомлення спричинило тяжкі наслідки чи вчинене повторно, термін ув’язнення збільшується до від 4 до 8 років.

Якщо про мінування повідомляють діти, то їхнім батькам доведеться сплатити штраф від 1700 до 5100 грн. Але якщо неповнолітнім вже виповнилося 16 років, на них чекає кримінальна відповідальність.