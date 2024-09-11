В Одессе второй день подряд сообщают о минировании школ

Ученики и родители у школы. Фото иллюстративное: Viber

В среду, 11 сентября, неизвестные сообщили о заминировании Мариинской гимназии. Это уже не первый подобный случай за последние дни. Вчера такие же сообщения получили несколько школ, а в пятницу — около десяти учебных заведений.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Сообщается, что заминировали машину на углу Торговой и Софиевской и Мариинской гимназии. На месте работают все экстренные службы.

Эпидемия минований

Вчера, во вторник, 10 сентября из-за возможного минирования прекратили работу не менее восьми школ. Детей из учебных заведений эвакуировали. В пятницу, 6 сентября, сообщения от "минеров" получили по меньшей мере 12 учебных заведений. По решению администраций некоторые школы перешли на онлайн-обучение.

Что грозит за фейковое минирование

Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, карается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет. Если же речь идет о критически важных объектах инфраструктуры, здания или сооружения, обеспечивающих деятельность органов государственной власти, учреждениях здравоохранения, учебных заведениях, или если это сообщение повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, срок заключения увеличивается до 4 до 8 лет.

Если о минировании сообщают дети, то их родителям придется заплатить штраф от 1700 до 5100 грн. Но если несовершеннолетним уже исполнилось 16 лет, их ждет уголовная ответственность.