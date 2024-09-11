В Одессе очередной конфликт с ТЦК

Военные смотрят в мобильное устройство. Фото иллюстративный: facebook/56brigade

Очередной конфликт с участием сотрудников ТЦК произошел на улице Ядова. По словам очевидцев, военные и полицейские избили мужчину. Момент конфликта был обнародован в сети.

Об этом в среду, 11 сентября, сообщили местные Telegram-каналы.

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Что произошло

По словам прохожих, полицейские и военные пытались задержать мужчину и надели на него наручники. Мужчина потерял сознание — люди утверждают, что из-за избиений. На видео видно, как он лежит на земле.

На место прибыла скорая помощь. В конфликт вмешались ругавшиеся прохожие, спорившие с полицейскими.

В областном ТЦК и СП ситуацию пока не прокомментировали.

Чем грозит препятствие работе ТЦК

Попытки мешать законной деятельности ВСУ или других военных формирований во время военного положения могут квалифицироваться по статье 114-1 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.